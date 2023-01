नवी दिल्ली : शिव शंकर ज्योतिष आणि संशोधन केंद्राचे ज्योतिषी शिवकुमार शर्मा (Astrologer Shiv Kumar Sharma) यांच्या मते, शनिदेव 2023 वर्षाचे राजा आणि मंत्री असतील. ग्रहाच्या मार्गक्रमणामध्ये ते शनि, कुंभ राशी सोबत फिरेल. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या जन्म तक्त्यानुसार (Rashifal 2023) राहूला वृषभ राशीमध्ये ठेवले आहे. कर्क राशीत शनिदेव पराक्रमाच्या घरात विराजमान आहेत आणि 2023 मध्ये शनिदेव शुक्रासह पाचव्या भावात विराजमान आहेत. लग्नेश बुध राहूच्या नक्षत्रात फिरत आहे. वरील चर्चेनुसार हे वर्ष भारतासाठी आव्हानांनी भरलेले असेल. राजकीय समजुतीने बहुतांश समस्या सुटतील.

भारताच्या धोरणांचे जगात कौतुक : जगात आणि भारतात हिंसाचाराचा काळ सुरू होऊ शकतो. एक देश दुस-या देशाला कमीपणा दाखवण्यासाठी कुटिल युक्त्या खेळेल. अशा विचित्र परिस्थितीत भारत सर्वांना मार्गदर्शन करेल, भारताच्या धोरणांमुळे जगात त्याचे कौतुक (2023 will be auspicious for India) होईल. राजकारणी किंवा मंत्री यांचे आकस्मिक निधन होऊ शकते.

जगात भारताचे मोठे योगदान : 2023 हे वर्ष शेतीसाठी खूप चांगले आहे. वेळेनुसार पाऊस पडेल. नैसर्गिक विषमता कायम राहील. भूस्खलन, अतिवृष्टी, भूकंप, चक्रीवादळ, गडगडाट या घटना वाढतील. वर्षा कुंडलीनुसार गुरु ग्रह आपल्या राशीच्या सातव्या घरात आहे, शनिदेव स्वतःच्या राशीत पाचव्या भावात आहे, मंगळ भाग्याच्या घरात आहे. याचा परिणाम म्हणून वर्ष राशी खूप शुभ आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे संपूर्ण जग कौतुक करेल. जगात भारताचे मोठे योगदान (Supremacy will increase in world of India) असेल.

वैज्ञानिक क्षेत्रात यश : भारतातील कोरोना महामारी आपत्तीजनक ठरणार नाही. पण सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ऋतुनुसार होणाऱ्या आजारांमुळे जनतेच्या पैशाचे नुकसान नक्कीच होईल. दहशत, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार आदी घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते. वैज्ञानिक क्षेत्रात भारताला अनेक नवीन यश मिळतील. बुध ग्रहाच्या हानिकारक प्रभावामुळे अवकाशात आश्चर्यकारक घटना घडू शकतात.

अनेक क्षेत्रात भारताचा विक्रम : वृश्चिक राशीतील मंगळामुळे जगात रेल्वे अपघात, हवाई अपघात, रस्ते अपघात यांचे पुरेसे योग असतील. बृहस्पति आपल्या राशीत असल्यामुळे भारताची वाटचाल हिंदू राष्ट्राकडे होत राहील. घटनेतही काही बदल होण्याची शक्यता आहे. अध्यात्मिक वर्गातील लोकांचे वर्चस्व आणि प्रभाव जगात वाढेल. शिक्षण, क्रीडा आणि योग क्षेत्रात भारताचा विक्रम कायम राहणार आहे.