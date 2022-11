फारुखाबाद (उत्तरप्रदेश): अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने स्वतःला पेटवून घेतल्याच्या प्रकरणी गुरुवारी तब्बल १२ दिवसांनंतर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारींनी एफआयआर नोंदवला Burnt minor rape victim in Farrukhabad आहे. आरोपींच्या धमक्यांना कंटाळून पीडितेने हे पाऊल उचलल्याचे एसपी अशोक कुमार मीना यांनी सांगितले. याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना फटकारल्यानंतर गुन्हा नोंदविण्यात आला. rape victim set herself on fire in farrukhabad

एसपी अशोक कुमार मीना यांनी सांगितले की, त्यांना फतेहगढ पोलिस स्टेशन हद्दीत फिर्यादीचा अर्ज आला आहे. त्यानुसार सुमारे 20 महिन्यांपूर्वी त्यांच्या मुलीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ज्यामध्ये नामित आरोपी अंकित आणि शुभम यांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. आरोपींनी कारागृहातून बाहेर येऊन आपल्या मुलीचा छळ सुरू केल्याचा आरोप फिर्यादीकडून करण्यात आला आहे. याला कंटाळून मुलीने ४ नोव्हेंबर रोजी स्वतःवर डिझेल ओतून पेटवून घेतले. अर्जाच्या आधारे फतेहगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून आरोपींना पकडण्यासाठी तीन पथके तयार करण्यात आली आहेत.

आरोपी अंकित आणि शुभम यांनी धमकी दिल्यामुळे अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने ४ नोव्हेंबर रोजी स्वतःवर डिझेल ओतून पेटवून घेतले. त्यानंतर त्यांना गंभीर अवस्थेत लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पीडितेच्या उपचारासाठी 11 दिवसांत लाखो रुपये खर्च झाले असून, पीडितेची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी पीडितेची प्रकृती चिंताजनक असल्याने डॉक्टरांनी तिला सैफईकडे रेफर केले. सैफईमध्ये योग्य उपचार न मिळाल्याने त्यांना शहरातील मसेणी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जिथे तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.

फतेहगढ कोतवाली परिसरात राहणाऱ्या एका ग्रामस्थाने एसपी अशोक कुमार मीना यांना याबाबत एक अर्ज दिला आहे. गावातील अंकित आणि शुभम या दोन तरुणांनी वर्षभरापूर्वी तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपींची कारागृहात रवानगी केली. त्यानंतर दोन्ही आरोपींची कोर्टातून जामिनावर सुटका करण्यात आली. आरोपी पीडितेवर जबरदस्तीने लग्न करण्यासाठी दबाव टाकत आहे. दुसरीकडे लग्न न करण्याची धमकी दिली. यामुळे व्यथित होऊन मुलीने असे पाऊल उचलले.