अंजुमनचे सदर मुमताज आलम

सिमडेगा (झारखंड) : कोळेबिरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मदरशात आठ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराची घटना समोर आली आहे. (rape on eight year old girl in madrasa). पीडितेच्या कुटुंबीयांनी याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिस अधीक्षक सौरभ कुमार यांनी सांगितले की, आरोपी इमाम अमिनुल्ला उर्फ ​​अमीन याला अटक करण्यात आली आहे. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. (Rape On Girl In Madrasa).

2 महिन्यांपूर्वीही केला होता बलात्कार : पीडितेच्या कुटुंबीयांनी कोळेबिरा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, ही मुलगी रविवारी मदरशात उर्दू शिकण्यासाठी गेली होती. अभ्यास संपल्यानंतर इमामने इतर मुलांना घरी जाण्याची परवानगी दिली. मात्र त्याने अल्पवयीन मुलीला थांबून ठेवले. त्याने तिला आपल्या खोलीत नेले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. ही घटना कोणाला सांगू नकोस, अशी धमकीही इमामने मुलीला दिली. त्यानंतर मुलीने घरी पोहोचून घरच्यांना सर्व प्रकार सांगितला. यासोबतच मुलीने सांगितले की, 2 महिन्यांपूर्वीही तिच्यासोबत असा प्रकार घडला होता. भीतीमुळे तिने या गोष्टी कोणाला सांगितल्या नाहीत. त्यानंतर नातेवाईकांनी अंजुमनच्या अधिकाऱ्यांना या घटनेची माहिती दिली.

आरोपी मदरसा सोडून पळून गेला : या घटनेची माहिती मिळताच अंजुमनच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सकाळी मदरशात तातडीची बैठक घेऊन प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, घटनेनंतर आरोपी इमाम अमीनुल्ला उर्फ ​​अमीन हा मदरसा सोडून पळून गेला होता. अंजुमनच्या अधिकाऱ्यांनी पीडित कुटुंबासह आज पोलीस ठाणे गाठले आणि इमामवर कारवाईची मागणी केली. आरोपी इमाम अमिनउल्लावर कारवाई करण्याची मागणी करणारा अर्ज पीडित कुटुंबाने कोळेबिरा पोलीस ठाण्यात दिला आहे. लेखी अर्जाच्या आधारे कोळेबिरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींच्या अटकेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या घटनेचे वर्णन निंदनीय असल्याचे सांगून अंजुमनचे सदर मुमताज आलम यांनी सांगितले की, अंजुमनच्या नेतृत्वाखाली पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आहे. संपूर्ण अंजुमन आणि समाज पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी उभा आहे. त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल.