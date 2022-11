वेल्लोर (तामिळनाडू) : Rajiv Gandhi assassination case: माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या नलिनीला सुरुवातीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, जी नंतर जन्मठेपेत बदलण्यात आली. जवळपास 31 वर्षे ती तुरुंगात होती. वेल्लोर तुरुंगात प्रदीर्घ शिक्षा भोगलेल्या नलिनीकडे महिला कैदी म्हणून पाहिले जाते. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ती गेल्या एक वर्षापासून पॅरोलवर बाहेर होती. काटपाडी येथील पोलीस ठाण्यात सह्या करीत होती.

राजीव गांधी हत्येप्रकरणी पेरारीवालन यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून नलिनी, मुरुगन आणि चंदन यांच्यासह ६ जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

या प्रकरणी पॅरोलवर असलेल्या नलिनी आज सकाळी गडबाडी पोलिस ठाण्यात आल्या आणि त्यांनी सही केली. नंतर नलिनी वेल्लोर कारागृहात गेली आणि तिथे त्यांना सुटकेचा आदेश मिळाला. 5 वाजण्याच्या सुमारास सोडल्यानंतर ती पावसात भिजत बाहेर पडली NALINI RELEASED FROM VELLORE JAIL आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सहा दोषींची सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 11 नोव्हेंबर रोजी दिले.

या प्रकरणात 7 जणांचा समावेश होता. त्या 7 रोजी, पेरारिवलन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे रोजी विशेष कलम 142 वापरून मुक्त केले. त्यानंतर गेल्या ऑगस्टमध्ये नलिनी आणि रविचंद्रन यांनी याच कलमाचा वापर करून त्यांची सुटका करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. six life prisoners will be released Today

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 11 नोव्हेंबर रोजी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सहा दोषी (नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, रॉबर्ट बायस, जयकुमार, संथन) यांना सोडण्याचे आदेश दिले. वेल्लोर तुरुंगात कैद असलेली नलिनी आणि थुथुकुडी तुरुंगात कैद असलेले रवी चंद्रन हे सध्या पॅरोलवर आहेत. संथन आणि मुरुगन वेल्लोर तुरुंगात आहेत आणि जयकुमार आणि रॉबर्ट बायस चेन्नईच्या पुझल तुरुंगात आहेत हे उल्लेखनीय आहे.