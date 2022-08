मथुरा गोवर्धन जिल्ह्यात बुधवारी राजस्थानमधील एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण Minor Girl From Rajasthan was Abducted करून तिच्यावर शेजारच्या तरुणांनी सामूहिक बलात्कार Gangraped in Mathura केला. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिची मुलगी वय १६ बुधवारी सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी घरातून निघाली होती. यावेळी शेजारी राहणाऱ्या गोविंदा, राहुल आणि अन्य एका साथीदाराने तिचे दुचाकीवरून अपहरण केल्याचा आरोप केला आहे.

तरुणांनी विद्यार्थिनीला मथुरेला नेऊन केला सामूहिक बलात्कार तिन्ही तरुणांनी या विद्यार्थिनीला मथुरेच्या गोवर्धन जिल्ह्यातील एका गेस्ट हाऊसमध्ये नेले. येथे तीन तरुणांनी तरुणीवर सामूहिक बलात्कार केला. गेस्ट हाऊसमधील आरडाओरडा ऐकून शेजारच्या खोलीत राहणाऱ्या लोकांनी विद्यार्थिनीला मदत केली. विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना फोनवरून कळविण्यात आले. माहिती मिळताच मुलीच्या कुटुंबीयांनी गोवर्धन गाठले. त्यांनी विद्यार्थिनीसह गोवर्धन पोलीस ठाणे गाठले. तेथे विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

गोवर्धन पोलिसांची तातडीने कारवाई गोवर्धन पोलिस स्टेशनचे Govardhan Police Station अध्यक्ष नितीन कसाना यांनी सांगितले की, राजस्थानच्या डांग भागातील एका किशोरीने तिच्या कुटुंबीयांसह सामूहिक बलात्काराच्या घटनेचा आरोप पोलिसांकडे केला. शेजारी राहणाऱ्या तीन तरुणांनी मुलीचे अपहरण करून गोवर्धनच्या गेस्ट हाऊसमध्ये तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप मुलीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

पीडितेच्या नातेवाईकांकडून पोलिसांत तक्रार कुटुंबीयांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. त्याचवेळी हे प्रकरण डीग यांच्याशी संबंधित असल्याने पीडित विद्यार्थ्याचे नातेवाईक तक्रार नोंदवण्यासाठी तेथे पोहोचले आहेत. आम्ही या प्रकरणाचा तपास करत आहोत. पुराव्याच्या आधारे आगाऊ कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

