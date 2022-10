नवी दिल्ली - तुम्ही गावी जाण्यासाठी ट्रेनने प्रवास करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. तत्काळ ई-तिकीट बुक करणे आता पूर्वीपेक्षा सोपे राहिलेले ( Tatkal Ticket Booking ) नाही. त्यासाठी आता प्रवाशांची डोकेदुखी वाढली आहे.

लांबचा पल्ला गाठणे कठीण - विशेषत: बिहार आणि यूपी गाड्यांमध्ये तत्काळ ई-तिकीट मिळणे खूप कठीण ( Difficult to Book long distance Railway Ticket ) आहे. तत्काळ ई-तिकीट बुकिंगचे नियम बदलले आहेत. हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. असाच एक नियम पीएनआरशी संबंधित आहे.

तिकिट बुकिंग - एका PNR सह एका वेळी फक्त 4 तिकिटे बुक करता येणार ( 4 tickets can be booked with one PNR at a time ) आहेत. नवीन नियमांनुसार, तत्काळ ई-तिकीटवर एका पीएनआरवरून जास्तीत जास्त चार प्रवाशांचे तिकीट बुकिंग करता येईल. याचा अर्थ तुम्ही एका पीएनआरवर चार लोकांसाठी तिकीट काढू शकता. मात्र, तुम्हाला चारही तिकिटांचे शुल्क भरावे लागेल.

किमतीत वाढ - मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तत्काळ तिकिटांचे शुल्क सामान्य तिकिटांपेक्षा जास्त ( Tatkal ticket charge more than normal tickets ) आहे. कन्फर्म तत्काळ तिकीट रद्द केल्यावर कोणताही परतावा मिळणार नाहीये. त्याचवेळी, सध्याच्या रेल्वे नियमांनुसार प्रतीक्षा यादीतील व्यक्तीचे तिकीट रद्द केल्यास काही टक्के शुल्क कापले जाणार आहे.अलीकडेच भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सोयीसाठी तिकीट बुकिंगबाबत नवे बदल केले होते. आयआरसीटीसीच्या अशा युजर आयडीमध्ये जो आधारशी लिंक नाही, आता एका महिन्यात ते 6 ऐवजी फक्त 12 तिकिटे बुक करू ( 12 tickets can be booked in a month instead of 6 ) शकतील.

तिकीटांची मर्यादा - नव्या नियांनुसार तुमचा मोबाईल नंबर, आधारशी लिंक केलेल्या यूजर आयडीद्वारे एका महिन्यात जास्तीत जास्त 12 तिकिटांची मर्यादा 24 तिकिटांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.