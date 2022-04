हैदराबाद - भारतीय रेल्वेमध्ये गुड्स ट्रेन मॅनेजरच्या ( goods train manager ) 147 आणि रेल्वे अप्रेंटिसच्या ( railway apprentice ) 2792 जागांसाठी पदे जाहीर करण्यात आली आहेत. गुड्स ट्रेन मॅनेजर पदासाठी अर्ज करू इच्छिणारे उमेदवार रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइट rrchubli.in वर अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2022 आहे.

गुड्स ट्रेन मॅनेजरच्या एकूण 147 जागांसाठी भरती ( 147 posts of Goods Train Manager ) करण्यात येणार आहे. १ एप्रिलपासून अर्ज ( Application for railway job ) भरण्यास सुरुवात झाली आहे. कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणीनंतर, संगणकावर चाचणी घेतली ( Indian Railway 2022 exam last date ) जाईल. या आधारावर उमेदवारांची निवड केली जाईल.

गुड्स ट्रेन मॅनेजर पदासाठी अर्ज करू इच्छिणारे उमेदवार रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइट rrchubli.in वर अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2022 आहे. स्पष्ट करा की दस्तऐवज पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणीनंतर, एक संगणक-आधारित चाचणी घेतली जाईल, ज्याच्या आधारावर उमेदवारांची निवड केली जाईल.

अशी आहेत रिक्त पदे- रेल्वे प्रशिक्षणार्थीच्या 2792 पदांपैकी हावडा विभागात 659, लिलुआ विभागात 612, सियालदह विभागात 297, कांचरापारा विभागात 187, मालदा विभागात 138, आसनसोल विभागात 412 आणि जमालपूर विभागात 667 पदे आहेत. यासाठी 8वी आणि 10वी उत्तीर्ण झालेले उमेदवार 10 मे पर्यंत रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइट rrcer.com वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. उमेदवारांची निवड शारीरिक चाचणीसह मुलाखतीच्या आधारे केली जाईल. त्याच वेळी, रेल्वे शिकाऊ उमेदवाराच्या भरती प्रक्रियेत सामील होण्यासाठी, संबंधित ट्रेडमध्ये 10वी उत्तीर्ण असलेले ITI प्रमाणपत्र असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. 50 टक्के गुणांसह 10वी उत्तीर्ण आणि संबंधित ट्रेडमधील डिप्लोमा. तर वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, लाईनमन, वायरमन, सुतार, पेंटर या पदांसाठीही पात्रता 8 वी पास आहे.

निवड गुणवत्ता आणि मुलाखतीद्वारे होणार- ट्रेड, यूनिट आणि कम्युनिटीशी संबंधित रिक्त पदांमध्ये वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पेंटर आणि सुतार या पदांचा समावेश आहे. या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची प्रथम गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येणार आहे. त्यात आवश्यक असल्यास मुलाखतीद्वारे निवड केली जाणार आहेत.

रेल्वे शिकाऊ उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा- 15 ते 24 वर्षे वयोगटातील उमेदवार हे 2792 पदांच्या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. शिकाऊ पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या सामान्य आणि ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना १०० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. तर अनुसूचित जाती, जमाती, दिव्यांग आणि महिलांच्या उमेदवारांना अर्ज शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

लगाडी मॅनेजरसाठी अर्ज कसा करावा - अधिकृत वेबसाइट rrchubli.in ला भेट द्या. त्यानंतर, तुम्हाला मोबाइल नंबर आणि मेल आयडीवर सूचना दिसेल. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही अर्जाच्या फॉर्मची प्रिंट आउटदेखील काढू शकता.

रेल्वे अप्रेंटिससाठी अर्ज कसा करावा? - अर्जासाठी, रेल्वेच्या अधिकृत पोर्टलवर जा www.rrcer.com. नवीन नोंदणीच्या लिंकवर क्लिक करा. नोंदणी क्रमांक आरआरसीद्वारे दिला जाईल, पासवर्ड सेट करा - लॉग इन करून , उमेदवारांनी संबंधित ट्रेडसाठी त्यांचे अर्ज ऑनलाइन सबमिट करा.

