चंदीगढ : परदेशात पंजाबींनी प्रत्येक क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवले असतानाच परदेशातही पंजाबी भाषेचा आदरही वाढला आहे. ऑस्ट्रेलियातील पहिल्या 10 भाषांमध्ये पंजाबी भाषेचा समावेश झाला आहे. (punjabi in first 10 languages in australia). आता ऑस्ट्रेलियातील पंजाबी समुदायातील मुलेही त्यांची मातृभाषा पंजाबीशी शिकू शकणार आहेत. मिळलेल्या माहितीनुसार या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी ऑस्ट्रेलियातील शाळांमध्ये पंजाबी भाषा शिकवली जाणार आहे. पंजाब आणि इतर राज्यात राहणाऱ्या लोकांच्या मुलांना त्यांच्या मातृभाषेशी जोडण्याचा प्रयत्न ऑस्ट्रेलिया सरकार करते आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या या निर्णयाचे पंजाबी भाषाप्रेमींनी स्वागत केले आहे. (Punjabi Language In Australia).

ऑस्ट्रेलियातील पंजाबी आपल्या इतिहासाशी जोडतील : पंजाबी साहित्य आणि पंजाबी भाषेच्या अस्तित्वासाठी अविरत कार्य करणाऱ्या पंडित धरेनवर राव यांनी ऑस्ट्रेलियन सरकारचे आभार मानले आहेत. ऑस्ट्रेलियातील मुलांना पंजाबी भाषा अवगत होईल. ते वाचून आपल्या इतिहासाशी जोडले जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच चंदीगडमधील पंजाबी भाषेच्या विटंबनेवर त्यांनी टीका केली आहे. ते म्हणाले, "पंजाबमधील 22 गावे खाली करून चंदीगड ही राजधानी वसवली गेली. 35 अक्षरांचे मोठेपण कळत नाही. एक दिवस चंदीगडच्या लोकांनाही या 35 अक्षरांची महती समजेल."

मुलाचा विकास त्याच्या मातृभाषेतूनच होतो : पंजाबी भाषेचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी धडपडणारे ज्येष्ठ पत्रकार जयसिंग छिब्बर यांनीही यावेळी आनंद व्यक्त केला आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारचे हे पाऊल कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले. युनेस्कोलाही मातृभाषेचे महत्त्व कळते. मुलाचा विकास त्याच्या मातृभाषेतूनच उत्तम प्रकारे होऊ शकतो हे युनेस्कोनेही मान्य केले आहे, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियन सरकारने सर्व मातृभाषांना महत्त्व दिले आहे. पंजाबमधून मोठ्या संख्येने पंजाबी समाज वेगवेगळ्या देशांमध्ये जात आहे, ही एक नैसर्गिक घटना आहे. आताही गुगल, एटीएम मोबाईल फोनमध्ये पंजाबी भाषेला विशेष स्थान देण्यात आले आहे.

पंजाबी भाषेला कोणताही धोका नाही : पंजाबी भाषा आता धोक्यात आल्याच्या कल्पनेचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, पंजाबी भाषेला कोणताही धोका नाही. एक म्हणजे परदेशात पंजाबी भाषेचा आदर केला जात आहे आणि दुसरे म्हणजे धर्मग्रंथ गुरबानीची भाषाही पंजाबी आहे. जर आपण चीन किंवा रशियाबद्दल बोललो तर ते सर्व कार्यालयीन कामकाज त्यांच्या मातृभाषेत करतात. त्यांना इंग्रजी येत नाही. काही लोक मुद्दाम पंजाबीपेक्षा इंग्रजीवर भर देत आहेत.