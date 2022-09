हैदराबाद: ते दिवस गेले जेव्हा तुम्हाला बँकेत जावे लागत होते. आता बचत खाते उघडण्यापासून ते शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यापर्यंतचे जवळपास सर्व व्यवहार आपल्या हाताच्या तळहातावर असलेल्या स्मार्ट फोनवर होत आहेत. सावधगिरी बाळगा, तुमच्याकडून सावधगिरीचा थोडासा ( Beware of cyber criminals ) अभाव देखील सायबर फसवणूक करणारे तुमचे कष्टाचे पैसे चोरू ( Secure your hard earned money ) शकतात.

प्रचलित मिथकांच्या विरुद्ध, सायबर गुन्हेगार हे जादूगारांसारखे संगणक ज्ञानी किंवा तंत्रज्ञ नसतात, तर केवळ एसएमएस संदेश आणि उत्स्फूर्त संभाषणांमधून लुटण्याचा हेतू असलेले फसवेगिरी करणारे असतात. ते तुम्हाला कॉल करतात आणि म्हणतात की ते तुमच्या बँकेतून कॉल करत आहेत. ते तुमच्या बँक कार्डमधील शेवटचा क्रमांक आणि सीव्हीव्ही, एक्सपायरी डेट, ओटीपी, पिन इत्यादी इतर गोपनीय माहिती देखील विचारतात ( Never share OTP CVV card number expiry date ). ही मूलभूत माहिती सायबर ठगांना ( cyber thugs on the prow ) डोळ्याची पापणी उघड-झाक करण्याचा कालावधी देखील पुरेसा असतो, जो तुमचे सर्व पैसे चोरण्यासाठी खुप आहे. सायबर फसवणूक करणाऱ्यांपासून स्वतःचे रक्षण करण्याची गरज असल्याचे बँका चोवीस तास ग्राहकांना सतर्क करत आहेत यात आश्चर्य नाही.

प्रसारमाध्यमांमध्ये नियमित जनजागृती मोहीम -

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) तसेच प्रत्येक वैयक्तिक बँक ग्राहकांना फसवणूक करणाऱ्यांच्या जाळ्यात न येण्याचा इशारा देत आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये नियमित जनजागृती मोहीम आणि बातम्याही येत आहेत. अलीकडेपर्यंत, फक्त आरबीआय या संदर्भात सक्रिय जागरूकता मोहीम राबवत होती. आजकाल वेगवेगळ्या बँकाही आपल्या ग्राहकांना सतर्क करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. अ‍ॅक्सिस बँक सायबर गुन्ह्यांविरोधातील सूचना त्यांच्या वेबसाइटवर ठळकपणे देत आहे. हे चेतावणी संदेश त्यांच्या एटीएम मशीनवरही दिसत आहेत. बँकेचे म्हणणे आहे की त्यांनी डेबिट, क्रेडिट, यूपीआय आणि अशा डिजिटल व्यवहारांवर चोवीस तास लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली आहे.

आरबीआय बँकेने #RahoCyberSafe मोहीम सुरू केली ( RBI banks campaign on safe banking ) असून ग्राहकांना अज्ञात लिंकवर क्लिक न करण्याची शपथ घेण्यास सांगितले आहे. सुरक्षित, सुरक्षित आणि फसवणूक मुक्त बँकिंगसाठी HDFC बँकेने एक अभिनव 'विजिल आंटी' मोहीम सुरू केली आहे. इतर अनेक सार्वजनिक आणि खाजगी बँका ग्राहकांना अज्ञात व्यक्तींना गोपनीय माहिती सामायिक करण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांच्या स्वत: च्या मोहिमा चालवत आहेत. सायबर चोरीमुळे डिजिटल बँकिंग सेवेचा लाभ घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या मोहिमांचा उद्देश असल्याचे बँकर्सचे म्हणणे आहे.

सायबर सुरक्षा कवच -

एचडीएफसी एर्गो ( HDFC ERGO ), आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स, ( ICICI Lombard General Insurance ), बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स ( Bajaj Allianz General Insurance ) आणि इतर कंपन्या वैयक्तिक सायबर सुरक्षा कवच पुरवत आहेत. तुमच्या सहभागाशिवाय तुमच्या गोपनीय बँकिंग माहितीच्या चोरीद्वारे तुमचे पैसे चोरीला गेल्यास ते नुकसान भरपाई देतात. तुमचे पैसे तुमच्या कॉम्प्युटर आणि मोबाईलमध्ये व्हायरसद्वारे हॅक केल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून सुरक्षित आहेत.

दोन थरांचे संरक्षण -

अनेक बँका ओटीपी व्यतिरिक्त आणखी एक सुरक्षा मागून दोन थरांचे संरक्षण देत आहेत. सुरक्षित डिजिटल बँकिंगसाठी, ऑनलाइन बँकिंग आणि मोबाइल अॅपसाठी समान पासवर्ड वापरू नये. तुमच्या स्मार्ट फोनमध्ये अनधिकृत अॅप्स डाऊनलोड करू नयेत. असामान्य परतावा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या संदेशांवर अवलंबून राहू नका. QR कोड स्कॅन विनंत्यांमुळे फसवणूक होते. बँका तुम्हाला कोणत्याही माहितीसाठी थेट कॉल करत नाहीत. तुमच्या रिलेशनशिप मॅनेजरने तुम्हाला कॉल केल्यास, त्याचा/तिचा तपशील आणि फोन नंबर तुमच्या ऑनलाइन खात्यावर दिसतील. बाहेरील ठिकाणांद्वारे ऑफर केलेले मोफत वायफाय वापरून तुमच्या फोनवर कधीही बँकिंग व्यवहार करू नका.

