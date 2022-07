लुधियाना : जिल्ह्यातील मध्यवर्ती कारागृहात कैद्यांमध्ये हाणामारी ( Clash between prisoners in Central Jail ) झाली. या हाणामारीत दोन कैदी जखमी ( Two prisoners were injured in the fight ) झाले असून, त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आरसी संघर्षादरम्यान कैद्यांनी पाठीत वार करून मारहाण ( Ludhiana Central Jail Clashes ) केली.

साहिल आणि अभिषेक अशी जखमी कैद्यांची नावे असून, त्यांना काही दिवसांपूर्वी सिव्हिल हॉस्पिटलच्या इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये एका अल्पवयीन मुलाच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. कारागृहातील इतर कैद्यांनी दोघांनाही बेदम मारहाण केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

याबाबत माहिती देताना घटनास्थळी पोहोचलेले एसीपी रमणदीपसिंग भुल्लर म्हणाले की, कारागृहात भांडणाचे प्रकरण समोर आले असून, त्यानंतर कैद्यांना उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आले आहे. कैद्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोपीच्या पाठीवर जखमेच्या खुणा आहेत. काही दिवसांपूर्वी हत्येप्रकरणी दोघांनाही न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आल्याचे एसीपींनी सांगितले. ते म्हणाले की, या कारवाईबाबत तुरुंग प्रशासनच थोडक्यात माहिती देऊ शकते. ते म्हणाले की, सुरक्षेच्या दृष्टीने लुधियानाच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये फौजफाटा वाढवण्यात आला आहे.

