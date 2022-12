नवी दिल्ली : President Droupadi Murmu: राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज आणि उद्या आंध्र प्रदेशच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. आज म्हणजेच रविवारी विजयवाडा येथे आंध्र प्रदेश सरकारतर्फे त्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्वागत समारंभात नागरिक सहभागी होतील. येथे संध्याकाळी, नौदल दिनानिमित्त, indian navy day 2022 त्या विशाखापट्टणममध्ये भारतीय नौदलाच्या ऑपरेशनल डिस्प्लेच्या साक्षीदार होतील आणि संरक्षण, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयांच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन / पायाभरणी करतील. Droupadi Murmu on two day visit to Andhra Pradesh

राष्ट्रपती सोमवारी तिरुपती येथील श्री पद्मावती महिला विद्यापीठाला भेट देतील जिथे त्या विद्यार्थिनी, प्राध्यापक, महिला यश मिळविणाऱ्यांशी संवाद साधतील. रविवारी येथील रामकृष्ण बीचवर नौदल दिनाच्या समारंभात नौदल भारताच्या लढाऊ क्षमतेचे प्रदर्शन करणार आहे. पहिल्यांदाच नौदल दिनाचा मुख्य कार्यक्रम नवी दिल्लीबाहेर आयोजित केला जात आहे. 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान नौदलाच्या 'ऑपरेशन ट्रायडंट'मधील कामगिरीच्या स्मरणार्थ देशात दरवर्षी 4 डिसेंबर रोजी नौदल दिन साजरा केला जातो. when the indian navy day has observed

नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर हरी कुमार या कार्यक्रमाचे आयोजन करतील ज्यात राष्ट्रपती, सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी आणि इतर मान्यवर उपस्थित असतील. भारत 'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' Azadi Ka Amrit Mahotsav साजरा करत असताना, नौदल विशाखापट्टणम येथे 'ऑपरेशनल डिस्प्ले'द्वारे Indian Navy Operation Display देशाची लढाऊ शक्ती आणि क्षमता प्रदर्शित करेल. भारतीय नौदलाच्या पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिणी नौदल कमांडमधील जहाजे, पाणबुड्या, विमाने आणि विशेष दले त्यांची क्षमता आणि अष्टपैलुत्व दाखवतील. ईस्टर्न नेव्हल कमांडची फुल ड्रेस फायनल रिहर्सल शुक्रवारी विशाखापट्टणम येथील रामकृष्ण बीचवर संपन्न झाली.