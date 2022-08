न्यू दिल्ली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी President Draupadi Murmu आज राष्ट्रपती भवनात Murmu Oath to New CJI न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांना Draupadi Murmu Administered The Oath of office भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली Oath to Chief Justice of India to Uday Umesh Lalit . न्यायाधीश न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांनी मुस्लिम समाजामधील तिहेरी तलाक प्रथेला बेकायदेशीर ठरविले होते. त्याचबरोबर अनेक ऐतिहासिक निर्णय ललित यांनी घेतले आहेत. बारमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात पदोन्नती होणारे ते दुसरे सरन्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती एस. एम. सिक्री हे मार्च १९६४ मध्ये थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात पदोन्नती झालेले पहिले वकील होते. जानेवारी १९७१ मध्ये ते १३वे सरन्यायाधीश झाले.

यू. यू. ललित यांनी सीजेआई म्हणून घेतली शपथ भारताचे पदसिद्ध सरन्यायाधीश सीजेआई यू. यू. ललित यांनी शुक्रवारी देशाच्या न्यायपालिकेचे प्रमुख म्हणून 74 दिवसांच्या कार्यकाळात ज्या तीन क्षेत्रांवर त्यांना काम करायचे आहे त्यावर भर दिला. न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात वर्षभरात किमान एक घटनापीठ कार्यरत राहावे यासाठी ते कठोर परिश्रम Lalit is Part of Many Historical Decisions घेतील. देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून शनिवारी शपथ घेणारे न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित म्हणाले की, इतर दोन ज्या क्षेत्रांवर त्याला काम करायचे आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असलेल्या प्रकरणांची यादी करणे आणि तातडीच्या बाबींचा उल्लेख करणे समाविष्ट आहे.

लवकर मोठी खंडपीठे स्थापन करावीत जेणेकरून समस्यांचे लवकर निराकरण सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने, एससीबीए निवर्तमान सरन्यायाधीश एन व्ही रमना यांना निरोप देण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका न्यायालयाने स्पष्टपणे कायदे करणे आणि तसे करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. यावर त्यांचा नेहमीच विश्वास आहे. लवकरात लवकर मोठी खंडपीठे स्थापन करावीत जेणेकरुन समस्यांचे लवकरात लवकर निराकरण करता येईल. त्यामुळे आम्ही असे म्हणण्याचा खूप प्रयत्न करू की होय, आमच्याकडे किमान एक घटनापीठ आहे जे वर्षभर काम करेल, असेही न्यायमूर्ती ललित म्हणाले. न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, त्यांना ज्या क्षेत्रात काम करायचे आहे. त्यापैकी एक म्हणजे घटनापीठांसमोरील प्रकरणांची यादी करणे आणि विशेषत: तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठांना संदर्भित प्रकरणांशी संबंधित प्रकरणे.

खटल्यांची यादी करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी कठोर परिश्रम करू खटल्यांच्या यादीच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले, मला खात्री द्यायची आहे की आम्ही खटल्यांची यादी करण्याची प्रक्रिया शक्य तितकी सोपी, स्पष्ट आणि पारदर्शक करण्यासाठी कठोर परिश्रम करू. तातडीच्या बाबींच्या उल्लेखाबाबत न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, ते निश्चितपणे यात लक्ष घालू. मी खंडपीठावरील माझ्या सर्व विद्वान सहकार्‍यांशी या समस्येवर चर्चा करेन आणि आम्ही निश्चितपणे ते लवकरच सोडवू, आणि तुमच्याकडे एक स्पष्ट यंत्रणा असेल जिथे संबंधित न्यायालयांसमोर कोणतीही तातडीची बाब मोकळेपणाने हाताळता येईल, असेही ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे निवर्तमान सरन्यायाधीशांच्या जागी नवे सरन्यायाधीश आउटगोइंग सीजेआयचे कौतुक करताना, न्यायमूर्ती ललित यांनी त्यांच्या दोन असाधारण कामगिरीची नोंद केली, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयात विक्रमी 11 आणि उच्च न्यायालयांमध्ये 220 हून अधिक न्यायाधीशांच्या नियुक्ती सुनिश्चित करणे यासह अनेक महत्त्वपूर्ण न्यायिक आणि प्रशासकीय निर्णयांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे निवर्तमान सरन्यायाधीशांच्या जागी नवे सरन्यायाधीश असतील, त्यांचा कार्यकाळ दोन महिन्यांपेक्षा जास्त असेल आणि ते ८ नोव्हेंबरला निवृत्त होतील.

हेही वाचा Judge Salve on Bilkis Bano Case बिल्किस बानो केसमधील ११ आरोपींच्या निर्दोष मुक्तततेवर, शिक्षा ठोठावणारे माजी न्यायधीश साळवे यांचा आक्षेप