सुरगुजा : ग्रामपंचायत उल्किया येथील बारबहला गावातील ही घटना आहे, दुधाच्या पैशाकरिता महिलेला मारहाण करण्यात आली आहे. (Chhattisgarh Crime) 29 डिसेंबर रोजी सुरगुजा येथे (Accused arrested in fight for milk money ) दुधाच्या पैशासाठी नारायण यादव यांचा मुलगा ईश्वर यादव याने विजय सोनी यांच्या कुटुंबीयांशी दुधाच्या 2100 रुपयांवरून वाद सुरू केला होता. (pregnant woman thrashed) विजय सोनी यांची आई चंद्रूबाई यांनी आरोपीला दुसऱ्या दिवशी पैसे घेण्यास सांगितले आहे. (Woman beaten ) आरोपींनी लगेचच पैशाची मागणी करण्यास सुरुवात केली, सुरगुजा गर्भवती महिलेला दुधाच्या पैशासाठी मारहाण केली आहे. (fight for milk money in Surguja) त्यानंतर हा वाद सुरू झाला. हे लोक घरातील सदस्यांशी भांडू लागले होते. या घटनेत पीडितेची आई विजय सोनी आणि तिच्या गरोदर वहिनीला देखील मारहाण करण्यात आली आहे.

दुधाच्या पैशावरून वाद : सीतापूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी शिशिरकांत सिंह म्हणाले की, "नारायण यादव हे दूध देत असत. दुधाचे पैसे न मिळाल्याने नारायण यादव आणि त्यांच्या दोन मुलांनी विजय सोनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शिवीगाळ आणि मारहाण केली आहे. विजय सोनी यांची मेहुणी आहे. ती गर्भवती होती, भांडणाच्या दरम्यान तिचा गर्भपात झाला आहे.

31 डिसेंबरला आरोपीला अटक : ही घटना 29 डिसेंबर रोजी घडली. सुरगुजा येथे दुधाच्या पैशासाठी भांडण करणाऱ्या आरोपीला अटक करण्यात आला आहे. 30 डिसेंबर रोजी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आणि 31 डिसेंबर रोजी पोलिसांनी ३ आरोपींना अटक करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेली माहिती: या घटनेनंतर पीडित कुटुंबाने सुरगुजा येथील सीतापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. नारायण यादव आणि त्यांचा मुलगा ईश्वर यादव यांनी त्यांच्या घरात घुसून त्यांच्या दोन मित्रांवर प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप पीडित कुटुंबीयांनी केला आहे. ज्यामध्ये तिच्या घरात राहणाऱ्या गरोदर महिलेच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाचा मृत्यू होतो. दुधाच्या पैशासाठी महिलेला मारहाण होत असलेल्या बाळाचा मृत्यू होतो. सीतापूर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी शिशिरकांत सिंह म्हणाले, "वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यात आली आहे. नारायण यादव आणि त्याच्या दोन मुलांसह तीनही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तिघांना न्यायालयीन कोठडीवर पाठवण्यात आले आहे.

