हैदराबाद: डिजिटल पेमेंट्समध्ये वाढ ( Growth in digital payments ) होऊनही, उच्च मूल्याच्या व्यवहारांसाठी धनादेश अजूनही महत्त्वाचे ( Checks important for high value transactions ) आहेत. चेकमध्ये नमूद केलेली रक्कम दुरुस्त करणे आणि बनावट स्वाक्षरी करणे यासारख्या अडचणी असल्या तरी बँकिंग व्यवस्थेत या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. हे घोटाळे टाळण्यासाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टम ( Positive pay system ) आता उपलब्ध आहे. हे चेकला अधिक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते. धनादेशाची रक्कम आणि धनादेश प्राप्तकर्त्याचा तपशील प्रथम बँकेला कळविला जात नाही, तोपर्यंत बँका धनादेश स्वीकारत नाहीत.

बँका 5 लाख आणि त्याहून अधिक रकमेचे धनादेश देण्यापूर्वी ग्राहकांकडून पॉझिटिव्ह पेमेंट सिस्टम पुष्टीकरण घेतात. हे नियम 1 ऑगस्टपासून लागू झाले आहेत. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने ( National Payments Corporation of India ) ही प्रक्रिया विकसित केली आहे. आरबीआयने यापूर्वीच त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. चेक पेमेंटमध्ये सुरक्षा ( Check Payment Security ) वाढवण्यासाठी आणि चेकमध्ये छेडछाड झाल्यामुळे होणारी फसवणूक कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे. ग्राहकांना सर्व चेकसाठी सुविधा वापरण्याचा विवेक आहे. मात्र, 5 लाखांपेक्षा जास्त रकमेसाठी हे बंधनकारक आहे.

पॉझिटिव्ह पे सिस्टम कन्फर्मेशन अंतर्गत ( Under Positive Pay System Confirmation ), ग्राहकांनी चेक नंबर, तारीख, संख्या आणि अक्षरांमधील रक्कम, चेक घेणाऱ्याचे नाव आणि व्यवहार कोड याबद्दल बँकेला माहिती दिली पाहिजे. तपशील एसएमएस, मोबाइल अॅप, इंटरनेट बँकिंग, एटीएम किंवा संबंधित बँक शाखा किंवा सेवा केंद्राद्वारे (कामाच्या वेळेत) प्रविष्ट केला जाऊ शकतो.

चेक पेमेंटसाठी येतो तेव्हा, बँक सर्व तपशीलांची पडताळणी करते आणि कोणतीही तफावत दूर करते. एकदा नोंदणी केल्यानंतर ते बदलता येणार नाहीत. तसे नसल्यास खातेदाराला चेकचे पेमेंट थांबवण्याचा अधिकार आहे. चेक जारी करणार्‍या ग्राहकांनी पेमेंटच्या वेळी खात्यात पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी.

हेही वाचा - Adani Group News : अदानी समूहाने एनडीटीव्हीच्या 'त्या' दाव्याचे केले खंडन, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण