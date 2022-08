लंडन साथीच्या आजारामुळे वर्क फ्रॉम होमच्या वाढी दरम्यान, यूकेमध्ये पोर्न व्यसनात वाढ होण्यास रिमोट कामामुळे Porn addiction on rise in UK हातभार लागला आहे, असे मीडिया अहवालात म्हटले आहे. महामारीच्या काळात दूरस्थ काम लोकप्रिय झाल्यामुळे, समस्येसाठी वैद्यकीय मदत घेणार्‍या यूके नागरिकांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे, असे डेली मेलच्या अहवालात Daily Mail Porn addiction Report सांगण्यात आले आहे.

तज्ञांच्या मते, काही क्लिक्सच्या अंतरावर असलेल्या या प्रलोभनाने काही कॅज्युअल पॉर्न दर्शकांना व्यसनाधीन बनवण्यास प्रवृत्त केले आहे. तसेच ज्यांना आधीच समस्या होत्या त्यांना आणखी वाईट केले Porn addiction increased due to WFH आहे. पॉर्न व्यसन हे लैंगिक व्यसनाचा एक प्रकार Porn addiction is form of sex addictionआहे, ज्यामध्ये वापरकर्ते लैंगिक क्रियाकलापांशी संबंधित आनंददायक संवेदना किंवा "उच्च" चे व्यसन विकसित करतात. लंडनमधील लॉरेल सेंटर, ब्रिटनमधील सर्वात मोठे सेक्स आणि पॉर्न व्यसनमुक्ती क्लिनिक, म्हणाले की ते आता काही दूरस्थ कामगारांवर उपचार करत आहेत. जे दिवसातील 14 तासांपर्यंत पोर्न पाहतात.

पॉल हॉल, सेंटरच्या क्लिनिकल डायरेक्टर म्हणाल्या की, डब्ल्यूएफएच म्हणजे लोक त्यांच्या संगणकासमोर पूर्वीपेक्षा जास्त वेळ घालवत आहेत. "याचा अर्थ असा आहे की तुमच्याकडे अधिक संधी आहे, तुम्हाला रात्री घरी येईपर्यंत थांबण्याची गरज नाही, तुम्ही दिवसा अधिक आवेगपूर्ण होऊ शकता," मेलऑनलाइनने तिला उद्धृत केले. अहवालात असे म्हटले आहे की लॉरेल सेंटरने 2022 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत सुमारे 750 पॉर्न व्यसनी 750 porn addicts in first six months , तर 2019 मध्ये हे प्रमाण 950 होते.

हॉलने नमूद केले की या वर्षी क्लिनिकमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना "अधिक गहन उपचारांची आवश्यकता आहे". अहवालानुसार, लंडनच्या क्लिनिकमधील डॉक्टर आता पॉर्न व्यसन असलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी महिन्याला सुमारे 600 तास घालवतात, जे 2019 मध्ये फक्त 360 तास होते.

