नवी दिल्ली : दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र म्हणजेच एनसीआरमध्ये प्रदूषण आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली (Pollution emergency like situation in Delhi) आहे. एअर क्वालिटी इंडेक्सची पातळी 450 वर पोहोचली आहे. यानंतर, गुरुवारी दिल्ली सरकारने बैठक घेतली. आणि ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन लागू (Graded response implemented in Delhi) केला.

आणीबाणीसारखी परिस्थिती : सरकारने जारी केलेल्या पत्रात वायू प्रदूषणामुळे दिल्लीत आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ट्रक आणि डिझेल वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली (Entry of trucks and diesel vehicles banned) आहे. त्याचबरोबर पीएनजी नसलेले सर्व उद्योग बंद करण्यात आले आहेत. सरकारी कार्यालयात फक्त 50% कर्मचारी (50 percent employees will come government offices) येतील.

डोळ्यात जळजळ झाल्याने लोक त्रस्त : दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआरमधील अनेक भागात प्रदूषणाची पातळी खूप वाढली आहे. अनेक भागात, रेड झोन (रेड झोन 300-400 AQI) आणि गडद रेड झोन (400-500 AQI) मध्ये हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाची पातळी नोंदवली गेली आहे. एनसीआरच्या अनेक भागात सकाळी धुक्याची चादरही दिसली. वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ज्या भागात प्रदूषणाची पातळी 400 च्या पुढे आहे, तिथे लोकांच्या डोळ्यात जळजळ होत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, दिल्ली आज देशातील सर्वात प्रदूषित शहर आहे.

परिस्थिती अत्यंत वाईट : दिल्ली एनसीआरमध्ये सध्या परिस्थिती खूपच वाईट दिसत आहे. दिल्लीतील अलीपूर, शादीपूर, एनएसआयटी द्वारका, डीडीयूसी, आरके पुरम, नॉर्थ कॅम्पस, पुसा द्वारका सेक्टर-8 इत्यादी भाग गडद रेड झोनमध्ये आहेत. म्हणजेच या भागांची प्रदूषण पातळी 400 च्या पुढे आहे. एनसीआरच्या इतर सर्व भागांची प्रदूषण पातळी रेड झोनच्या पलीकडे म्हणजेच ३०० च्या पुढे आहे, जी लोकांसाठी अत्यंत धोकादायक (Pollution emergency) आहे.

कॉटन मास्क घरीच तयार करा : प्रदुषणामुळे जे लोक आपला जास्त वेळ विना मास्क घालवतात त्यांना खूप नुकसान होते. अशा परिस्थितीत प्रदूषण टाळण्यासाठी उपाययोजना करणेही अत्यंत गरजेचे आहे. जे लोक त्यांचा बराचसा वेळ उघड्यावर घालवतात ते घरी 4-लेयर कॉटन मास्क तयार करू शकतात. जो तो भिजल्यानंतर चेहऱ्यावर लावू शकतो. जेणेकरून कण श्वासाद्वारे शरीरात प्रवेश करू शकत नाही. ओले झाल्यामुळे, कण मुखवटाला चिकटून राहतात. मास्क वेळोवेळी धुवावे लागते.

बाहेर जाणे टाळा : लोक सकाळी आणि संध्याकाळी फिरायला जातात. विशेषत: वृद्ध आणि लहान मुले सायंकाळी उद्यानांमध्ये दिसतात. वृद्ध आणि लहान मुलांना प्रदूषणाचा सर्वाधिक धोका असतो. जेव्हा प्रदूषणाची पातळी सामान्यपेक्षा जास्त असते तेव्हा घराबाहेर पडणे टाळा. विशेषत: ज्या लोकांच्या शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी आहे. लहान मुले आणि वृद्धांनीही घराबाहेर पडणे टाळावे. व्यायाम वगैरे घरामध्येही (Pollution Emergency Delhi) करा.

अशा प्रकारे वर्गीकरण : जेव्हा वायु गुणवत्ता निर्देशांक 0-50 असतो, तेव्हा तो 'चांगल्या' श्रेणीमध्ये गणला जातो. 51-100 'समाधानकारक' म्हणून, 101-200 'मध्यम' म्हणून, 201-300 'गरीब' म्हणून, 301-400 'अत्यंत' म्हणून, 400-500 'गंभीर' म्हणून आणि 500 ​​वरील 'अत्यंत' म्हणून गंभीर मानले जातात. तज्ज्ञांच्या मते, हवेत असलेले सूक्ष्म कण (रात्री 10 पेक्षा कमी वेळ), ओझोन, सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रिक ऑक्साईड, कार्बन मोनोऑक्साइड आणि डायऑक्साइड या सर्वांमुळे श्वसनमार्गात जळजळ, ॲलर्जी आणि फुफ्फुसांचे नुकसान होते.