हरिद्वार (उत्तराखंड) : गस्त घालत असलेल्या एका पोलिस हवालदारावर दबा धरून बसलेल्या चोराने गोफणीने हल्ला चढवत हवालचाराचा डोळा (Miscreant Hit Policeman Eye) फोडला. पोलिसांनी या बदमाशाला पकडण्यासाठी त्याचावर 50 हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवले. बहादराबादमधील कॅनॉल ट्रॅकवर हल्लेखोरासोबत झालेल्या चकमकीत पोलिसांनी हल्लेखोरावर क्रॉस गोळीबार (Attackers cross fire on police) केला. बदमाशाच्या पायाला दोन गोळ्या लागल्यानंतर (police shot miscreant leg hit) शिवालिक नगर घटनेतील फरार आरोपीला कोतवाली राणीपूर आणि बहादराबाद पोलिसांनी चकमकीनंतर अटक (miscreants clash with police) केली आहे. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी सात महिने फरार होता.

कॉन्टेबलवर गोळणीने हल्ला- मे महिन्यात कोतवाली राणीपूर येथे शिवालिक नगर परिसरात गस्त घालणाऱ्या कॉन्स्टेबलवर हल्लेखोरांनी हल्ला केला होता. यादरम्यान हवालदार प्रितपाल यांच्यावर गोफणीने हल्ला केला. ज्यामध्ये प्रितपालचा डोळा फाटला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी यापूर्वीच या घटनेत सहभागी असलेल्या दोन नराधमांना अटक केली असली तरी प्रितपालचे डोळे फोडणाऱ्या मुख्य आरोपी देशराजला अद्यापपर्यंत पोलिसांना अटक करता आलेली नाही. ज्याच्या अटकेवर 50 हजार रुपयांचे बक्षीसही जाहीर करण्यात आले होते.

लुटारूंचा पोलीस दलावर गोळीबार - देशराजच्या शोधात पोलिसांनी विविध ठिकाणी छापे टाकले, मात्र तो सापडला नाही. आज सकाळी बहादराबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कॅनॉल ट्रॅकजवळ पोलिसांनी २ हल्लेखोरांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी पोलीस दलावर गोळीबार करून जंगलात पळ काढला. त्यानंतर एसएसपीसह सर्व पोलिस ठाण्याच्या फौजांनी जंगलाला वेढा घातला. क्रॉस फायरिंगमध्ये देशराजला 2 गोळ्या लागल्या, त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्याचा एक साथीदार पळून जाण्यात यशस्वी झाला. सध्या जखमी देशराजला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे.

एसएसपी काय म्हणाले : एसएसपी अजय सिंह (एसएसपी अजय सिंह) यांनी सांगितले की, शुक्रवारी सकाळी साडेआठ वाजता बहादराबादमधील कॅनॉल ट्रॅकवर पोलीस कर्मचारी नियमित तपासणी करत होते. दरम्यान, पोलिसांनी दोन्ही संशयितांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी जंगलाच्या दिशेने पळ काढला. पोलिसांनी दोन्ही हल्लेखोरांच्या मागे धावल्यावर त्यांनी हवेत गोळीबार केला. त्यानंतर पोलिसांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. आज शुक्रवार असल्याने पोलीस परेडमध्ये सर्व पोलीस कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे तात्काळ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि चोरट्यांचा घेराव करण्यात आला. यादरम्यान हल्लेखोरांनी पोलिसांवरही गोळीबार केला. क्रॉस फायरिंगमध्ये एका बदमाशाच्या पायात दोन गोळ्या लागल्या.

हल्लेखोरावर 50 हजारांचे होते बक्षीस- या चोरट्याची चौकशी केली असता, सुमारे ६ महिन्यांपूर्वी राणीपूर परिसरात काही हल्लेखोर आले होते. त्यांनी रात्री गस्तीवर असलेल्या पोलिसांवर गोळीबार करून हल्ला केला होता. यादरम्यान एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली. गोफण चालवणारा मुख्य आरोपी देशराज आहे. त्याच्या अटकेवर 50 हजार रुपयांचे बक्षीसही ठेवण्यात आले होते. आजही हे बदमाश काही गुन्हे करण्यासाठी हरिद्वारला आले होते. फरार चोरट्याचा शोध सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अटक करण्यात आलेला आरोपी उज्जैन हा मध्य प्रदेशचा रहिवासी असून तो पारडी टोळीशी संबंधित आहे.