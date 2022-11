उधमपूर (राजस्थान): श्रीनगरहून राजस्थानला नेत असलेल्या ८०० किलो अफू स्ट्रॉ ड्रग खेप पोलिसांनी जप्त (Police seize over 800 kg of poppy straw drug) केली आहे. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील पोलिसांनी शहरातील जखिनी चौकात एका तेल टँकरमध्ये ड्रगची तस्करी (Drug smuggling from oil tankers) केली जात होती. 20 किलोग्रॅमच्या 40 पोत्यांमध्ये हा प्रतिबंधक माल भरून टँकरच्या तळाशी लपवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा टँकर श्रीनगरहून राजस्थानला जात होता. Latest news from Udhampur Rajasthan, Rajasthan Crime

जप्त करण्यात आलेल्या ड्रगसाठ्यासह पोलीस टीम

टँकर चालक आणि सहचालकाला अटक- पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त केलेल्या अफू स्ट्रॉ ड्रगची किंमत सुमारे 50 लाख रुपये आहे. याप्रकरणी टँकर चालक आणि सहचालकाला तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. कुलजीत सिंग आणि नसीब गोगाना अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे असून ते हरियाणातील सोनीपत येथील रहिवासी आहेत.

नाकाबंदी करून मोठी खेप जप्त- याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या संदर्भात पोलिसांना ठोस माहिती मिळाली. त्याआधारे कारवाई करत पोलिसांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसह जखिनी ब्लॉकमध्ये नाकाबंदी करून भुस तस्करीची मोठी खेप जप्त केली. अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर कारवाई करण्यात आलेले हे मोठे यश मानले जात आहे.