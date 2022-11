नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी बाली येथे जी -20 शिखर परिषदेत सहभागी होणार ( G 20 Summit In Bali ) आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बाली येथे होणाऱ्या G-20 शिखर परिषदेच्या अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन आणि आरोग्य या तीन महत्त्वाच्या सत्रांमध्ये सहभागी होणार आहेत. परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी रविवारी ही माहिती दिली. ( Pm Modi To Attend Three key Sessions Of G 20 Summit In Bali )

विविध विषयांवर चर्चा : शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान सोमवारी इंडोनेशियाच्या बाली शहराला तीन दिवसांच्या भेटीवर रवाना होतील, जिथे ते युक्रेन संघर्ष आणि त्याचे परिणाम यासह जागतिक आव्हानांवर विस्तृत चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. क्वात्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मोदी आणि इतर नेते जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटल परिवर्तन या विषयांवर चर्चा करतील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जर्मनीचे चांसलर ओलाफ स्कोल्झ आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे देखील या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारणार : क्वात्रा म्हणाले की, मोदी जी-20 च्या काही नेत्यांसोबत अनेक द्विपक्षीय बैठकाही घेणार आहेत. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी या शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत. इंडोनेशिया सध्या G20 चे अध्यक्ष आहे. १ डिसेंबरपासून भारत औपचारिकपणे G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. G-20 किंवा 20 देशांचा समूह हा जगातील प्रमुख विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांचा एक आंतरशासकीय मंच आहे. या गटात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, यूके, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश आहे.

दोन तृतीयांश लोकांचे प्रतिनिधित्व : G-20 हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याचे एक प्रमुख मंच आहे, जे जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) अंदाजे 85 टक्के, जागतिक व्यापाराच्या 75 टक्क्यांहून अधिक आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास दोन तृतीयांश लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. भारत सध्या G-20 Troika (वर्तमान, भूतकाळ आणि भविष्यातील G-20 अध्यक्षपद) चा एक भाग आहे, ज्यामध्ये इंडोनेशिया, इटली आणि भारत यांचा समावेश आहे.