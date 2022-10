बिलासपुर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज हिमाचल दौऱ्यावर आहेत. ( PM Modi in Himachal ) निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेपूर्वीचा त्यांचा हिमाचलचा हा शेवटचा दौरा असल्याचे मानले जात आहे. पंतप्रधानांनी बिलासपूर एम्सचे उद्घाटन केले. ( Prime Minister inaugurated Bilaspur AIIMS ) एम्सच्या उद्घाटनामुळे आता राज्यातील जनतेला अधिक सुविधा मिळणार आहेत. तसे, गेल्या 10 दिवसात पंतप्रधान मोदी हिमाचलच्या जनतेला संबोधित करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी 24 सप्टेंबर रोजी मंडीमध्ये पीएम मोदींची रॅली होणार होती, परंतु खराब हवामानामुळे पंतप्रधानांनी बीजेवायएमच्या रॅलीला संबोधित केले. पीएम मोदी बिलासपूरच्या लुहनू मैदानावर जाहीर सभेलाही संबोधित करणार आहेत.(PM Modi Himachal Visit) (PM Modi in Himachal) (PM Modi in Kullu Dussehra) (PM Modi HP Visit)

एम्स बिलासपूरची पायाभरणी देखील 2017 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी केली होती : एम्स बिलासपूरच्या उद्घाटनाद्वारे, देशभरातील आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी पंतप्रधानांची दूरदृष्टी आणि वचनबद्धता पुन्हा दिसून येत आहे. AIIMS बिलासपूरची पायाभरणीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबर 2017 मध्ये केली होती.

एम्समध्ये अत्याधुनिक सुविधा : समजावून सांगा की 1470 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधलेले एम्स बिलासपूर हे 18 स्पेशालिटी आणि 17 सुपर स्पेशालिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 64 ICU बेड्स असलेले 750 बेडचे अत्याधुनिक हॉस्पिटल आहे. 247 एकरांवर पसरलेले हे हॉस्पिटल 24 तास आपत्कालीन आणि डायलिसिस सुविधा, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कॅन, एमआरआय इत्यादी आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीन, अमृत फार्मसी आणि जन औषधी केंद्र आणि 30 खाटांचा आयुष ब्लॉक यांनी सुसज्ज आहे.

डिजिटल आरोग्य केंद्र देखील स्थापित : रुग्णालयाने हिमाचल प्रदेशातील आदिवासी आणि दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी डिजिटल आरोग्य केंद्र देखील स्थापित केले आहे. तसेच, काझा, सलुनी आणि केलॉन्ग यांसारख्या दुर्गम आदिवासी आणि उच्च हिमालयीन प्रदेशात आरोग्य शिबिरांद्वारे रुग्णालयाद्वारे तज्ञ आरोग्य सेवा प्रदान केल्या जातील. रुग्णालय दरवर्षी एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी 100 आणि नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी 60 विद्यार्थ्यांना भरती करेल.

बिलासपूरला 3650 कोटींची भेट : आज PM मोदींनी हिमाचलला 3650 कोटींच्या योजनांची भेट दिली आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 247 एकरवर बांधलेले एम्स रुग्णालय. बिलासपूर एम्स 1470 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधण्यात आले आहे. याशिवाय 1690 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या पिंजोर ते नालागड या चौपदरी महामार्गाची पायाभरणी आणि नालागडमध्ये 350 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या मेडिकल डिव्हाईस पार्कचीही पायाभरणी करण्यात आली आहे. याशिवाय बिलासपूरमध्येच 140 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या देशातील दुसऱ्या हायड्रो इंजिनिअरिंग कॉलेजचे उद्घाटनही पंतप्रधान मोदींनी केले. (Bilaspur AIIMS and Hydro Engineering College) (PM Modi Bilaspur Visit) (PM Modi to inaugurate AIIMS Bilaspur)