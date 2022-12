रायपूर : प्रकरण राखी पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे. येथे नवा रायपूरच्या सेक्टर 3 भागात घराच्या अंगणात लोकांना स्लिप दिसली. त्यावर प्लेबॉय रॉकी असे लिहिले होते. तसेच फोन नंबरही दिला होता. (Playboy in raipur). स्लिप पाहिल्यानंतर काही जणांनी ही स्लिप कुणाची तरी बदनामी समजून फेकून दिली. पण हळुहळु कॉलनीत ही बातमी पसरू लागली, मग कळलं की अनेकांच्या घरात स्लिप टाकल्या आहेत. यानंतर लोक संतप्त झाले. सुरुवातीला त्यांनी स्वत:हून काही संशयितांची स्वत:च्या स्तरावर चौकशी केली मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर संतप्त नागरिकांनी पोलीस ठाणे गाठले. (Playboy slip in houses in raipur)

तक्रारीनंतर संशयित कोठडीत : या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना पोलिसांनी याच वसाहतीतील एका तरुणाला अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेला तरुण हा राजनांदगाव येथील रहिवासी आहे. तो नव्या रायपूरमध्ये राहून शिकतो.

काय म्हणतात अधिकारी : राखी पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी लक्ष्मी जयस्वाल म्हणाल्या, "हे सेक्टर 3 मधील प्रकरण आहे. पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली आहे. चौकशीदरम्यान, सेक्टर-मध्ये काही लोकांनी त्याच्याकडे पॅम्प्लेट दिल्याचे सांगण्यात आले व ते बनी कॉलनीतील घरांमध्ये फेकण्यास सांगितले. त्यानंतर डझनाहून अधिक घरांमध्ये स्लिप्स फेकण्यात आल्या. या स्लिप्समध्ये अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचा नंबर आहे. यावरून त्या आरोपींची चौकशी सुरू आहे ज्याने स्लिप फेकण्यास सांगितल्या होत्या.

काही षडयंत्र आहे का : या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस कटाच्या दृष्टीकोनातूनही तपास करत आहेत. कोणाचे तरी नाव गोवण्‍यासाठी हा प्रकार घडला असावा, असाही अंदाज वर्तवला जात आहे.

नव्या रायपूरमध्ये गुन्ह्यांच्या घटना अधिक : नव्या रायपूरमध्ये गुन्हेगारीच्या घटना अधिक आहेत. पोलिसांचा कडक बंदोबस्त असूनही नव्या रायपूरच्या रस्त्यांवर रात्री उशिरापर्यंत मद्यपी आणि संशयास्पद कारवाया करणाऱ्या लोकांचा जमाव असतो. व्यवस्थित बंदोबस्त नसल्यामुळे आणि ओसाड परिसरामुळे लोक संध्याकाळनंतर मनमानी करतात.