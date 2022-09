पितृ पक्ष आणि श्राद्ध 10 सप्टेंबरपासून सुरू PITRU PAKSHA AND SHRADH WILL START FROM 10 SEPTEMBER होत आहे, जे 25 सप्टेंबरला संपेल. या 15 दिवसांच्या कालावधीत आपण आपल्या पूर्वजांचे स्मरण करतो आणि त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी आणि मुक्तीसाठी आदरपूर्वक तर्पण अर्पण IMPORTANCE OF PITRU PAKSHA IN OUR SCRIPTURES करतो. या दरम्यान आपले पूर्वज भूमीला भेट देतात आणि जर त्यांचे श्राद्ध केले नाही, तर ते आपल्याला आशीर्वाद देत नाहीत. त्यामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, अशी मान्यता आहे. सनातन धर्मात श्राद्धाला अनन्यसाधारण महत्त्व असून; निसर्गात एकोपा प्रस्थापित करण्यासाठी ही परंपरा करण्यात आली आहे. विशेष परिस्थितीत श्राद्धाच्या तारखा निश्चित केल्या जातात. सुहागन, संन्यासी आणि अकाली निधन झालेल्यांच्या श्राद्धाची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. Pitru Paksha And Shradh 2022

पितृ पक्ष काय आहे आणि त्याचे महत्त्व ज्योतिषी डॉ. पंडित श्याम मनोहर चतुर्वेदी स्पष्ट करतात की, आपल्या स्वभावात सुसंवाद प्रस्थापित करण्यासाठी समन्वय आहे. अदृश्य आणि दृश्य जग हे त्याचे समन्वय आहे. अदृश्य जगात आपण पितृलोकात येतो आणि दृश्य जगात आपण जिवंत माणसे म्हणुन जगतो. पितृ पक्ष येतो, याला पितरांचा पक्ष म्हणतात. या पक्षामध्ये आपले पूर्वज भूमीला भेट देतात आणि त्यांना श्रद्धापूर्वक श्राद्ध केले नाही तर, ते आपल्याला आशीर्वाद देत नाहीत. त्यांच्या शापामुळे घरातील रोग आणि संकटे वाढतात आणि वंशपरंपरा खंडित होऊ लागते.

श्राद्धाची पद्धत आणि कर्म पवित्र असणे आवश्यक आहे ज्योतिषाचार्य डॉ. पंडित श्याम मनोहर चतुर्वेदी स्पष्ट सांगतात की, आपल्या धार्मिक शास्त्रांमध्ये प्रत्येक गोष्टीचे महत्त्व सांगण्यात आले आहे आणि पितरांच्या कल्याणासाठी व्यक्तीने श्राद्ध केले पाहिजे असे सांगितले आहे. श्राद्धाचा संबंध श्रद्धेशी आहे, पूज्य नसेल तर श्राद्धाचे फळ नाही. त्यामुळे श्राद्धाची पद्धत आणि कर्म दोन्ही पवित्र असले पाहिजे, तरच श्राद्धाचे महत्त्व आहे. विशेषत: 96 प्रकारचे श्राद्ध आपल्या धर्मग्रंथात सांगितले आहे. यावेळी पांडव श्राद्ध आणि उदिष्ट श्राद्ध विशेष महत्वाचे मानले जाते. पांडव श्राद्धात 12 लोक आहेत, ज्यामध्ये आमचे वडील, आजोबा आणि पर पितामह यांच्यासोबत आई, आजी आणि पणजी आहेत. तसेच नानिहालमध्ये आजोबा, आजोबा आणि वृद्ध मामा आणि आजी, पणजी आणि वृद्ध आजी यांचा समावेश केला जातो आणि अशा प्रकारे 12 लोकांसाठी पाडवा श्राद्ध केले जाते. नियमितपणे श्राद्ध केल्यास घरात सुख-शांती राहते.

सुहागन स्त्री, तपस्वी आणि अकाली मरण पावलेल्यांच्या श्राद्धाची तिथी ज्योतिषाचार्य सांगतात की, जी विवाहित स्त्री आपल्या पतीच्या उपस्थितीत मरण पावते; तिचे श्राद्ध नवमीच्या तिथीला केले जाते. त्यांचा मृत्यू कोणत्या तारखेला झाला, याचा विचार न करता संन्यासीचे श्राद्ध द्वादशीच्या दिवशी केले जाते. पौर्णिमेच्या दिवशी मृत्यू पावलेल्या लोकांची द्वादशी किंवा अमावस्येला पूजा करावी. अकाली मृत्यू झालेल्या लोकांसाठी चतुर्दशीला श्राद्ध केले जाते. अकाली मृत्यु मध्ये अपघात, खून, आत्महत्या यासारख्या घटनांचा समावेश आहे.