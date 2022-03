नवी दिल्ली: पेट्रोल डिझेलच्या दर पुर्नरचनेत साडेचार महिन्यांनंतर चौथ्यांदा दरवाढले ( fourth increase in five days) आहेत. जून 2017 मध्ये दैनंदिन किमतीत सुधारणा सुरू झाल्यापासून ही एक दिवसाची सर्वात मोठी वाढ (The biggest increase of one day) आहे. चार वाढींमध्ये, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 3.20 रुपये प्रति लिटरने वाढल्या आहेत. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब सारख्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी 4 नोव्हेंबरपासून किमती स्थिरावलेल्या होत्या ज्या काळात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे USD 30 ने वाढली होती. 10 मार्च रोजी विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर लवकरच दरात सुधारणा अपेक्षित होती परंतु ती पुढे ढकलण्यात आली. कच्च्या तेलाच्या (इंधन उत्पादनासाठी कच्चा माल) किंमती नोव्हेंबरच्या सुरुवातीस USD 82 च्या तुलनेत प्रति बॅरल 117 पर्यंत वाढूनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये विक्रमी 137 दिवस सुधारणा न करणाऱ्या तेल कंपन्यांनी आता ग्राहकांना दरवाढ दिली आहे.

मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसेसने गुरुवारी सांगितले की निवडणूक काळात पेट्रोल डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्यामुळे सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांना सुमारे USD 2.25 अब्ज म्हणजे 19,000 कोटी रुपयांचा महसूल गमावावा लागला. क्रिसिल रिसर्चने म्हटले आहे की, सरासरी USD 100 प्रति बॅरल कच्च्या तेलाच्या पूर्ण पास-थ्रूसाठी किरकोळ किमतीमध्ये प्रति लीटर 9-12 रुपये आणि कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत USD 110 पर्यंत वाढल्यास 15-20 रुपये प्रति लिटर वाढ आवश्यक आहे. भारत आपल्या तेलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 85 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे आणि त्यामुळे किरकोळ दर जागतिक चळवळीनुसार समायोजित होतात.

