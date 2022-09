नवी दिल्ली/गुवाहाटी: Assam Peace Agreement गुरुवारी नवी दिल्लीत केंद्र, आसाम सरकार आणि पाच आदिवासी अतिरेकी संघटना आणि राज्यातील तीन भिन्न गट यांच्यात त्रिपक्षीय शांतता करार आणि विशेष विकास पॅकेजवर स्वाक्षरी करण्यात Peace agreement with 5 militant groups of Assam आली. कराराच्या अंमलबजावणीसाठी 1,000 कोटींची घोषणा करण्यात आली. tribal organization pact with centre केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या उपस्थितीत नॉर्थ ब्लॉकमध्ये शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

शाह यांनी नंतर सांगितले की आसाममधील आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये आणि भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 1,000 कोटी रुपयांचे (केंद्र आणि आसाम सरकारचे 500 कोटी रुपये) विशेष विकास पॅकेज पाच वर्षांच्या कालावधीत दिले जाईल. राजकीय, आर्थिक आणि शैक्षणिक आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने आसाम सरकारद्वारे आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषदेच्या स्थापनेसाठी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

शाह यांनी ट्विट केले की, भारत सरकार, आसाम सरकार आणि आसामच्या आठ आदिवासी गटांच्या प्रतिनिधींमध्ये नवी दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक येथे ऐतिहासिक त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या शांततापूर्ण ईशान्य दृष्टीच्या दिशेने आणखी एक मैलाचा दगड. दुसर्‍या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, आसाममधील आदिवासी आणि चहाच्या बागेत कामगारांचे दशकानुशतके जुने संकट संपवण्यासाठी भारत सरकार, आसाम सरकार आणि आठ आदिवासी गटांच्या प्रतिनिधींमध्ये आज नवी दिल्लीत ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

बिरसा कमांडो फोर्स (बीसीएफ), आदिवासी पीपल्स आर्मी (एपीए), ऑल आदिवासी नॅशनल लिबरेशन आर्मी (एएनएलए), आदिवासी कोब्रा मिलिटरी ऑफ आसाम (एसीएमए) आणि संथाल टायगर फोर्स (एसटीएफ) या पाच आदिवासी दहशतवादी गटांसोबत त्रिपक्षीय शांतता करार करण्यात आला. उर्वरित तीन संस्था BCF, ANLA आणि ACMA चे स्वतंत्र गट आहेत. 2016 मध्ये युद्धविराम करार झाल्यानंतर पाच दहशतवादी गट आणि तीन गटांच्या एकूण 1,182 कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे टाकली आणि मुख्य प्रवाहात परतले.

तेव्हापासून दहशतवादी संघटनांचे कार्यकर्ते नेमून दिलेल्या छावण्यांमध्ये राहत आहेत. पोलिसांनी 21 ग्रेनेड आणि 7 आयईडीसह 156 शस्त्रे, 887 दारूगोळा गोळा केला होता. आसामच्या गृहविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सशस्त्र गटांनी हिंसाचाराचा त्याग करून देशाच्या कायद्याने स्थापन केलेल्या शांततापूर्ण लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याचे मान्य केले आहे. शांतता करारांतर्गत, सरकार आत्मसमर्पण केलेल्या सशस्त्र गटांच्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य पावले उचलेल. सरमा म्हणाले की, करारावर स्वाक्षरी केल्याने आसाममध्ये शांतता आणि सौहार्दाचे नवीन पर्व सुरू होईल. दरम्यान, 27 जानेवारी 2020 रोजी केंद्र सरकारसोबत बोडो शांतता करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर नवी दिल्लीत शाह यांच्या उपस्थितीत गेल्या वर्षी 30 जानेवारी रोजी NDFB च्या चार गटांच्या एकूण 1,615 कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे टाकली.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी हा करार आसामसाठी मैलाचा दगड असल्याचे म्हटले आहे. आदिवासी दहशतवादी संघटनांनी शांतता करारावर स्वाक्षरी केल्याने आणि बंडखोरीचा आणखी एक अध्याय संपल्याने आसामसाठी हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे ते म्हणाले. आता, आमच्याकडे फक्त दिमासा संघटना आहे. आम्ही शक्य तितक्या लवकर शांतता करारावर स्वाक्षरी करू.

आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषद: राजकीय, आर्थिक आणि शैक्षणिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आसाम सरकारद्वारे आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषद स्थापन केली जाईल. परिषदेचे मुख्यालय गुवाहाटी येथे असेल. सरमा म्हणाले की, आदिवासी कल्याण व विकास परिषद राज्यातील आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करेल. आदिवासी समुदायांच्या हितासाठी, आसाम सरकार राज्य सरकारच्या अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि रोजगारांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी आदिवासी समुदायांसाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार करण्याचा विचार करू शकते.

सर्व स्वाक्षरी करणारे सशस्त्र कॅडर हिंसेचा मार्ग सोडून देतील, सर्व शस्त्रे व दारूगोळा घेऊन आत्मसमर्पण करतील. या गटांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्व छावण्या तातडीने रिकामी केल्या जातील. करारानंतर कोणतेही शस्त्र बाळगणे बेकायदेशीर असेल. आसाम सरकार 1996, 1998 आणि 2014 मध्ये वांशिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आदिवासी समुदायातील सदस्यांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची आर्थिक भरपाई देणार आहे.

करारात जमिनीच्या हक्काच्या संरक्षणासोबतच चहाच्या बागांच्या कल्याणासाठीही सहमती दर्शवण्यात आली आहे. आदिवासींच्या संस्कृती, भाषा आणि चालीरीतींना चालना देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे या करारात मान्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, आसाममधील आदिवासी बंडखोरी संपुष्टात आणण्याच्या प्रयत्नात, राज्य सरकारने बिरसा कमांडो फोर्स, आसामच्या आदिवासी कोब्रा मिलिटरी, ऑल आदिवासी नॅशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासींसह पाच बंडखोर संघटनांशी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (एसओओ) करार केला. ऑक्टोबर 2016 मध्ये पीपल्स आर्मी आणि संथाल टायगर फोर्ससोबतही करार करण्यात आले होते.

सर्व आदिवासी अतिरेकी संघटनांनी 2016 मध्ये आसाम सरकारसोबत त्यांच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी केली. दरम्यान, गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री सरमा आणि अरुणाचल प्रदेशचे त्यांचे समकक्ष पेमा खांडू यांना दोन्ही राज्यांमधील विवादित सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याचे आवाहन केले आहे. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये गृहमंत्री शाह यांच्या उपस्थितीत सरमा आणि खांडू या दोघांनी आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमा प्रश्नावर आढावा बैठक घेतली. सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन दिले. पेमा खांडू म्हणाले की, दोन्ही राज्यांमध्ये 123 वादग्रस्त सीमावर्ती गावे आहेत. एकूण गावांपैकी इतर राज्यांनी 56 हून अधिक भेद सोडवले असून उर्वरित 67 गावांमधील मतभेद येत्या दोन महिन्यांत सोडवले जातील.