हैदराबाद: आपल्यापैकी अनेकांना असे वाटते की, आपण आधीच घेतलेल्या कर्जाची मुदत बदलू शकत नाही. आपले पेमेंट नियमित असल्यास, आपण बँकांना किंवा वित्तीय संस्थांना कर्जाचा कालावधी कमी करण्यास सांगू शकतो. एकदा कर्जाचा कालावधी कमी झाला की, EMI वाढेल, ज्यामुळे कर्ज लवकर बंद होईल. तुमच्याकडे आर्थिक क्षमता असल्यास, तुम्ही EMI (समान मासिक हप्ता) मध्ये अतिरिक्त वाढ मागू ( Pay extra EMIs every year to ease interest burden ) शकता.

कर्जाचा मुख्य घटक कमी करण्यासाठी आंशिक पेमेंट करू शकतो -

तसेच, आपण आपल्या कर्जाचा मुख्य घटक कमी करण्यासाठी आंशिक पेमेंट करू ( Partial principal repayments a financial relief ) शकतो. व्याजाचा बोजा बर्‍याच प्रमाणात कमी करण्याचा हा एक मार्ग आहे. आपण दरवर्षी एक किंवा दोन EMI चे अतिरिक्त पेमेंट देखील करू शकतो. बोनस आणि अधिशेष यांसारखे अनपेक्षित निधी यासाठी वापरले जाऊ शकतात. जेव्हा आपण आंशिक पेमेंट करतो, तेव्हा काही फर्म निश्चित शुल्क गोळा करतात. तथापि, गृहकर्जावर बँका असे कोणतेही शुल्क आकारणार नाहीत.

कर्ज दुसऱ्या बँकेत शिफ्ट करण्यापूर्वी खर्च आणि फायदे काळजीपूर्वक जाणून घ्या -

संधी असल्यास, आपले कर्ज दुसऱ्या बँकेकडे हस्तांतरित केले पाहिजे जी कमी व्याजाने कर्ज देते. व्याजदरात किमान 0.75 ते 1 टक्के फरक असेल तरच याचा विचार केला पाहिजे. नवीन कर्जदाराने ( Care to be taken by a new borrower ) प्रक्रिया आणि इतर शुल्क माफ करण्याव्यतिरिक्त आकर्षक व्याज दिले असल्यास, त्याची निवड करावी. कर्ज दुसऱ्या बँकेत शिफ्ट करण्यापूर्वी खर्च आणि फायदे काळजीपूर्वक जाणून घ्या. गृहकर्ज दीर्घ मुदतीचे असल्याने, व्याजातील थोडासा फरक देखील जास्त अतिरिक्त ठरतो.

जास्त व्याजदर आकारणाऱ्या कर्जापासून दूर राहा -

ज्यांचे क्रेडिट स्कोअर जास्त आहे, त्यांना व्याजदरात सूट ( Higher credit score gets lower interest ) मिळेल. तुम्ही तुमच्या वाढलेल्या क्रेडिट स्कोअरबद्दल तुमच्या बँकेला कळवावे. तुम्ही कोणत्याही सवलतीसाठी पात्र आहात का ते शोधा. जास्त व्याजदर आकारणाऱ्या कर्जापासून दूर राहा. अशी कर्जे आधीच घेतली असली तरी ती लवकरात लवकर बंद करावीत. छोटी कर्जे जास्त असली तरी ती फेडणे अवघड असते. त्याऐवजी मोठी कर्जे फेडणे सोपे आहे. नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी, व्याजदर वाढीमुळे भविष्यातील आर्थिक भाराचा विचार करा. त्यानंतरच एकूण किती कर्ज घेता येईल याचा निर्णय घ्यावा.

