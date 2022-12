यादगिरी (कर्नाटक) : मुले पालकांची काळजी घेत नसल्याने मुलांकडून पालकांना मालमत्ता हस्तांतरित केल्याच्या दोन वेगवेगळ्या घटना यादगिरी जिल्ह्यात घडल्या आहेत. (Parents took Back assets from Children). या दोन्ही प्रकरणांची तपासणी करणारे यादगिरीचे सहाय्यक आयुक्त शालम हुसेन यांनी ज्येष्ठ नागरिक न्याय मंडळ कायदा 2007 नुसार मालमत्ता परत हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिलेत. (took Back assets from Children in Karnataka).

पहिले प्रकरण : पहिल्या प्रकरणात, यादगिरी जिल्ह्यातील शिरवळा गावात राहणाऱ्या रवींद्रनाथ हिरेमठ यांनी मुलांना दिलेली 10 एकर जमीन परत मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. रवींद्रनाथ हिरेमठ यांना तीन मुलगे आणि एक मुलगी आहे, तर त्यांच्या पत्नीचे निधन झाले आहे. रवींद्रनाथ हिरेमठ यांनी मुलांना दिलेली 10 एकर जमीन मुले त्यांची काळजी घेत नसल्याने त्यांना परत करण्याची विनंती केली होती. सहाय्यक आयुक्त शालम हुसेन यांनी या प्रकरणाचा तपास केला आणि नंतर त्यांनी ही जमीन वडिलांच्या नावावर करण्याचे आदेश दिले.

दुसरे प्रकरण : दुसऱ्या एका प्रकरणात, गुरुमटकल तालुक्यातील धर्मपुरा गावातील शंकरम्मा यांनी सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडे 4 एकर जमीन परत देण्यासाठी अर्ज केला होता. गुरुमटकल तालुक्यातील धर्मपुरा गावातील शंकरम्मा सबन्ना उदमा यांना चार मुले आहेत. मुले मुंबई आणि हैदराबाद येथे राहतात. तिच्या मुलांनी तिच्या तब्येतीची काळजी घेतली नाही म्हणून तिने 4 एकर जमीन परत करण्यासाठी अर्ज केला होता. याबाबत चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने ही मालमत्ता शंकरम्मा यांच्या नावावर केली आहे.