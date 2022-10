नवी दिल्ली : जे पालक आपल्या मुलांवर त्यांच्या स्क्रीनच्या व्यसनासाठी ओरडतात किंवा ( Parents yell at kids for interfering social media use ) खवळतात. त्यांना प्रथम विश्रांतीसाठी त्यांच्या डिजिटल मीडियाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे ( social media use ) लागेल. कारण असे लोक कमी दर्जाचे पालकत्व पार पाडण्याची अधिक शक्यता दाखवून देतात. असे एका नवीन अभ्यासातून समोर आले आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉटरलूच्या संशोधकांना असे आढळून आले की जास्त त्रासदायक काम असलेले व्यवसाय करत असतात. ते पालक टेंशन फ्री राहण्यासाठी स्क्रीन-आधारित क्रियाकलापांमध्ये व्यस्त असतात. विश्रांतीसाठी ते जास्त उपकरणांकडे वळतात.

चुकीची पालकत्वाची पद्धत : हा उपकरणांचा वापर पालकत्वाच्या चुकीच्या पद्धतींशी संबंधित जोडला जातो. जसे की खवळणे किंवा ओरडणे. त्यांना असेही आढळून आले की जेव्हा तंत्रज्ञानाने कौटुंबिक परस्परसंवादात व्यत्यय आणला तेव्हा पालकत्वाची नकारात्मक वागणूक अधिक शक्यता असते. प्रयोगाने काळजीवाहू वापरत असलेल्या विशिष्ट अॅप्स किंवा वेबसाइट्सवर लक्ष केंद्रित केले नाही परंतु असे आढळले की जे पालक स्क्रीनवर वेळ घालवतात ते त्यांच्या कुटुंबासह उपस्थित राहण्यापासून मागे हटत आहेत, जे नकारात्मक पालकत्व पद्धतींशी संबंधित आहे."

पालकाच्या वर्तणुकीचा मुलांवर परिणाम : जेव्हा आपण तंत्रज्ञानाने सामावलेल्या घटकांचा आयुष्याशी निगडीत वापर करतो. तेव्हा कुटुंबातील सर्व सदस्यांवर त्याचा परिणाम होतो. संगणक आणि मानवी वर्तन जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासाच्या प्रमुख लेखिका जास्मिन झांग म्हणाल्या. "हे फक्त लहान मुलेच नाहीत जी अनेकदा डिव्हाइसवर असतात. पालक अनेक कारणांसाठी डिजिटल मीडिया वापरतात आणि या वर्तणुकीचा त्यांच्या मुलांवर परिणाम होऊ शकतो,” झांग म्हणाले.

विश्रांतीसाठी डिजिटल मीडियाचा वापर : अभ्यासानुसार, पालक दिवसातून तीन ते चार तास विश्रांतीसाठी डिजिटल मीडिया वापरतात. तथापि, सर्व माध्यमांचा वापर नकारात्मक परिणामांशी संबंधित नसतो. डिजिटल चॅनेलद्वारे सामाजिक संबंध राखणे सोपे जाते. हे चिंता आणि नैराश्याच्या पातळीशी जोडलेले असतात. मुलांच्या कल्पना ऐकणे आणि त्यांच्याशी चांगले बोलणे यासारख्या सकारात्मक पालक पद्धतींच्या उच्च पातळीशी संबंधित होते.

पालकांचा अभ्यास : "जेव्हा पालक डिजिटल मीडिया कसे वापरतात याचा अभ्यास करतो, तेव्हा ते किती वेळ डिजिटल मीडियावर घालवतात या व्यतिरिक्त डिव्हाइस वापरण्यासाठी त्यांच्या कारणांचा विचार केला पाहिजे," झांग म्हणाले. कौटुंबिक मीडिया लँडस्केप वाढत आहे आणि अधिक ठळक होत आहे. वॉटरलू येथील मानसशास्त्राचे प्राध्यापक डिलन ब्राउन यांच्या म्हणण्यानुसार, "डिजिटल मीडियाचे बारकावे विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. ते इतर त्रासाशी संबंधित आहेत".