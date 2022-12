हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग Panchang 23 DECEMBER हे पाच भागांचे बनलेले असते. तीथी, नक्षत्र Constellation, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. ज्योतिषी शिव मल्होत्रा ​​​​Astrologer Shiv Malhotra यांच्याकडून आजचे पंचांग जाणून घ्या. Panchang 23 DECEMBER 2022, AUSPICIOUS TIME AND RAHUKAL TIME

आजची तारीख 23-12-2022 शुक्रवार

ऋतू - हेमंत

आजची तिथी - मार्गशीर्ष शुक्ल​ नवमी

आजचे नक्षत्र - पूर्वाभाद्रपदा

अमृतकाळ 08:16 to 09:39

राहूकाळ 18:15 to 19:50 9:17 to 10:5 & 15:41 to 16:29 11:02 to 12:25

सुर्योदय 06:53:00

सुर्यास्त 05:57:00 सांयकाळी