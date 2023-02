हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तीथी, नक्षत्र वार, योग आणि कारण हे पाच भाग आहेत. ज्योतिषी शिव मल्होत्रा ​​​​यांच्याकडून आजचे पंचांग जाणून घ्या. नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त, कधीपासून शुभ वेळ, केव्हा अशुभ वेळ आहे, राहू काल बद्दल माहिती, आजचा सण 03 फेब्रुवारी 2023 पंचांग आणि शुभ मुहूर्ताची सविस्तर माहिती.

आजची तारीख : 03- फेब्रुवारी - 2023 शनिवार ऋतू - शिशिर आजची तिथी - पौष कृष्ण नवमी आजचे नक्षत्र - स्वाती अमृतकाळ - 14:09 to 15:32 राहूकाळ - 08:35 to 09:59 सुर्योदय - 07:12 सकाळी सुर्यास्त - 06:19 सांयकाळी एकादशीनंतर दुपारी 02:51 पर्यंत दशमी नक्षत्र अनुराधा 12:55 AM पर्यंत, पक्ष शुक्ल पक्ष श्रावण महिना (अधिक) सूर्योदय 05:23 AM सूर्यास्त संध्याकाळी 06:46 चंद्रोदय दुपारी 02:33 चंद्रास्त सकाळी 01:17

शुभ वेळ : आजचा शुभ मुहूर्त ज्यात शुभ मुहूर्त साधता येईल. आजची तारीख शुक्रवार 03 फेब्रुवारी 2023 हा शुभ मुहूर्त आहे. तुम्ही कोणतेही शुभ कार्य करणार असाल तर ते अभिजीतच्या काळात करा. त्यानंतर अभिजीतला वेळ नसताना इतर गोष्टी करू शकतात. अभिजीत मुहूर्त 11:38 AM ते 12:31 PM अमृत ​​काल मुहूर्त दुपारी 02:45 ते 04:19 PM विजय मुहूर्त 02:18 PM ते 03:12 PM संध्याकाळचा मुहूर्त 06:32 PM ते 06:56 PM संध्याकाळची वेळ 06:46 PM ते 07:50 PM निशिता मुहूर्त 11:43 PM ते 12:26 AM.

अशुभ वेळ : आजची अशुभ वेळ शुभ कार्य करता येणार नाही. आजची तारीख शुक्रवार 03 फेब्रुवारी 2023 अशुभ मुहूर्त. वाईट वेळ 08:03:22 ते 08:56:54, 12:31:05 ते 13:24:38 कालवेला / अर्धयामा 15:11:44 ते 16:05:16 पर्यंत कुलिक 08:03:22 ते 08:56:54 पर्यंत यम घंटा 16:58:49 ते 17:52:22 पर्यंत कंटक 13:24:38 ते 14:18:11 यमगंड 15:25:07 ते 17:05:31 पर्यंत राहुकाल 10:23:55 ते 12:04:19 पर्यंत गुलिक काल 07:03:07 ते 08:43:31 पर्यंत भद्रा 02:04 AM.

विशेष मुहूर्त आणि योग : सर्वार्थसिद्धी, अमृतसिद्धी, गुरुपुष्यामृत आणि रविपुष्यमित योग असे काही शुभ मुहूर्त आहेत. जेव्हा काही काम करावे लागतात आणि त्या वेळी कोणताही मुहूर्त नसतो तेव्हा या विशेष योग किंवा मुहूर्तांमध्ये शुभ कार्य केले जाते. सोमवारी रोहिणी, मृगाशिरा, पुष्य, अनुराधा आणि श्रवण नक्षत्र असेल तर सर्वार्थसिद्धी योग तयार होतो. शुभ मुहूर्तांपैकी सर्वोत्तम काळ मानला जातो - गुरु-पुष्य योग. गुरुवारी चंद्र पुष्य नक्षत्रात असेल तर तो पूर्ण सिद्धिदायी योग बनतो. जेव्हा चतुर्दशी सोमवारी असते आणि पौर्णिमा किंवा अमावस्या मंगळवारी असते तेव्हा तो सिद्धिदायी मुहूर्त असतो. आजचा शुभ योग ज्यामध्ये कोणतीही शुभ मुहूर्तमेढ करता येईल. कोणतेही शुभ कार्य करण्यासाठी हा योग अतिशय शुभ आहे.