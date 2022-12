हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग Panchang 2 DECEMBER हे पाच भागांचे बनलेले असते. तीथी, नक्षत्र Constellation, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. ज्योतिषी शिव मल्होत्रा ​​​​Astrologer Shiv Malhotra यांच्याकडून आजचे पंचांग जाणून घ्या. Panchang 2 DECEMBER 2022, AUSPICIOUS TIME AND RAHUKAL TIME

आजची तारीख 02-12-2022 शुक्रवार दक्षिणायन

ऋतू हेमंत

आजची तिथी- मार्गशीर्ष शुक्ल​ नवमी

आजचे नक्षत्र- पूर्वाभाद्रपदा

अमृतकाळ 08:16 to 09:39

राहूकाळ 18:15 to 19:50 9:17 to 10:5 & 15:41 to 16:29 11:02 to 12:25

सुर्योदय 06:53:00

सुर्यास्त 05:57:00 सांयकाळी