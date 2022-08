राजस्थान पाली जिल्ह्यातील PALI OF RAJASTHAN सोजत तालुक्यात असलेल्या जगप्रसिद्ध ओम विश्वदीप गुरुकुल स्वामी महेश्वरानंद आश्रम जडण येथील स्वामी परमानंद महाविद्यालयाचे हे प्रकरण आहे. याठिकाणी सेवा देणारा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये बाचाबाची झाली. वाद इतका वाढला की, गुरुकुलच्या शिक्षकाने बेकायदेशीर देशी बनावटीचे पिस्तूल Teacher Pointed Country Made Pistol काढले. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी वातावरण तापले आणि विद्यार्थ्यासोबत आलेल्या काही लोकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.

हा विद्यार्थी बीएची पदवी पूर्ण केल्यानंतर टीसी घेण्यासाठी कॉलेजमध्ये आला होता, असे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर बाचाबाची झाल्यानंतर वाद वाढत गेला. माहिती मिळताच शिवपुरा पोलीस ठाण्याचे अधिकारी महेश गोयल मे जबता आश्रम येथील महाविद्यालयात पोहोचले. त्यांनी आरोपी शिक्षक हिरा प्रकाश याला अटक केली, त्यानंतर त्यांच्या ताब्यातून अवैध देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त केली. याप्रकरणी गोंधळ घालणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही गांजाच्या आरोपाखाली १५१ अन्वये अटक करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांसोबत झाले भांडण, शिक्षकाने गावठी पिस्तूल काढून दिली धमकी

पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, गुरुवारी कृष्ण जन्माष्टमीचा कार्यक्रम होता. यादरम्यान गुरुकुलचे माजी विद्यार्थी येथे पोहोचले. त्याने कशावरून तरी शिवीगाळ सुरू केल्याचा आरोप आहे. त्यावर राजकियास गावातील शिक्षक हिराप्रसाद जाट याने तेथे काम करत त्याला अडवून आश्रमातून हाकलून दिले. शुक्रवारी हा विद्यार्थी त्याच्या काही मित्रांसह जडन आश्रमात पोहोचला आणि शिक्षक हिरा प्रसाद यांच्याशी भांडू लागला. यानंतर वाद वाढत गेला आणि गदारोळ झाला. पोलिसांनी मास्टरकडून 2 जिवंत काडतुसेही जप्त केली आहेत. GURUKUL TEACHER POINTED COUNTRY MADE PISTOL AT STUDENT IN PALI OF RAJASTHAN

