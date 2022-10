नवी दिल्ली - फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स ( FATF ) या दहशतवादी फंडिंग, मनी लाँड्रिंगवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थेने ( Financial Action Task Force ) पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकले ( Pakistan removed from FATF grey list ) आहे. त्याचबरोबर FATF च्या काळ्या यादीत म्यानमारचा ( Inclusion of Myanmar in FATF blacklist ) समावेश करण्यात आला आहे. दहशतवाद,मनी लाँडरिंगला वित्तपुरवठा करणाऱ्या जागतिक वॉचडॉगच्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये चार वर्षांनंतर पाकिस्तानचे नाव अखेर यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. पॅरिसमध्ये झालेल्या FATF बैठकीत पाकिस्तानला 'ग्रे लिस्ट'मधून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 18 ऑक्टोबर ते 21 ऑक्टोबर दरम्यान ही बैठक झाली. मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी फंडिंग रोखण्यात अपयश आल्याने FATF ने चार वर्षांपूर्वी पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. एफएटीएफच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानला परकीय निधी मिळण्यास मदत होणार आहे.

पाकिस्तानला दिलासा - FATF ने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकले आहे. यासंदर्भातील निवेदन शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. FATF ने आपल्या निवेदनात पाकिस्तानने मनी लाँड्रिंग, आर्थिक दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी केलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे FATF ने स्वागत केले आहे. पाकिस्तानने मनी लाँड्रिंगविरुद्ध प्रयत्न देशात कठोर कारवाई केली आहे. दहशतवादाला वित्तपुरवठा करण्याविरुद्ध लढा दिला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

पाकिस्तानवर घातली होती बंदी - मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केल्याचा आरोप पाकिस्तानवर बंदी घालण्यात आला होता. यानंतर 2008 मध्ये फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने (FATF) पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले. तब्बल चार वर्षांनंतर आता FATF ने पाकिस्तानला दिलासा दिला आहे. पाकिस्तानच्या कठीण ग्रे लिस्टमुळे पाकिस्तानच्या अडचणी खूप वाढल्या होत्या. तो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँकेकडून पैसे घेऊ शकला नाही. एवढेच नव्हे तर आशियाई विकास बँक आणि युरोपियन युनियनकडूनही आर्थिक मदत मिळणे त्यांना कठीण जात होते. अशा परिस्थितीत त्याला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्याचा एफएटीएफचा निर्णय त्याच्यासाठी खूपच अनुकूल ठरणार आहे.

म्यानमारला ग्रे लिस्टमध्ये - पाकिस्तानला जवळपास चार वर्षांपूर्वी FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकलं होतं. त्याच वेळी, FATF ने प्रथमच म्यानमारचा काळ्या यादीत समावेश केला आहे. निवेदनात म्हटले आहे. 20-21 ऑक्टोबर रोजी पॅरिसमध्ये झालेल्या FATF च्या पूर्ण बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी आपली यंत्रणा अधिक प्रभावी केली आहे.