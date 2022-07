उत्तर कन्नड (कर्नाटक) : पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त तुलसी गौडा, ( Padma Shri Awardee Tulsi Gowda ) 'वनाचा विश्वकोश' ( Encyclopedia of Forest ) म्हणून ओळखले जाणाऱ्या पर्यावरणवादी, ज्यांनी लाखो झाडे लावली त्यांनाही मुसळधार पावसामुळे समस्यांना सामोरे जावे लागले. तुलसी गौडा यांच्या घराजवळून वाहणाऱ्या छोट्या नाल्याला पूल नसल्याची समस्या आहे. आता तिने थेट मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडे दाद मागितली ( she Appealed Directly to Chief Minister ) कारण तिने यापूर्वी अनेक अधिकार्‍यांना आवाहन करूनही काही उपयोग झाला नाही.

पायाभूत सुविधांसाठी मागणी : तुलसी गौडा ह्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील अंकोला तालुक्यातील होन्नल्ली नावाच्या छोट्या गावातील हलक्की समुदायातील आहे. 72 वर्षीय आदिवासी महिला, तुलसी गौडा यांना 2021 मध्ये राष्ट्रपतींकडून पद्मश्री पुरस्कार मिळाला. पुरस्कार कितीही मोठा असला तरी जगण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधांशिवाय त्यांना संघर्ष करावा लागतो, अशी व्यथा त्यांनी व्यक्त केली.

घरासमोरील ओढा पावसाच्या पाण्याने तुंबतो : अंकोल्यातील होन्नल्ली येथे घरासमोरील छोटा खड्डा पावसाळ्यात ओसंडून वाहत आहे. रोज शहरात जाण्यासाठी, आपत्कालीन परिस्थितीत दवाखान्यात जाण्यासाठी शाळकरी मुलांना जीवाच्या भीतीने खड्डा ओलांडून जावे लागते. पद्मश्री पुरस्कार मिळाल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यादरम्यान त्यांनी पावसाळ्यातील समस्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तिने किमान एक छोटा फूटब्रिज बांधण्याची विनंती केली होती. मात्र, आतापर्यंत कोणीही केले नसल्याची खंत तुलसीगौडा यांनी व्यक्त केली.

आमदारांनी तात्पुरती व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले : 'तुलसी गौडा यांच्या निवासस्थानाला जोडणारा छोटा पूल बांधण्यासाठी 25 लाख रुपये मंजूर आहेत. व रस्त्यासाठी 15 लाखांचा निधी मंजूर आहे. पावसाळ्यानंतर कामाला सुरुवात होईल. तुलसीगौडा यांच्या घराला जोडणारा तात्पुरता पूल आठवडाभरात बांधला जाईल', असे आश्वासन अंकोल्याच्या आमदार रुपाली एस. नायक यांनी दिले.

