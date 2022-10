बगाहा (बिहार ) : Order to Shoot Tiger: बिहारमधील बगाहा येथील नरभक्षक वाघामुळे Maneater Tiger In Bagaha ग्रामस्थ दहशतीत आहेत. गुरुवारी वाघाने आणखी एका माणसाचा जीव घेतला. गेल्या महिनाभरातील या नराधमाचा हा सातवा बळी होता. बिहारचे मुख्य वन्यजीव वॉर्डन प्रभात गुप्ता यांनी या नरभक्षकाला लवकरात लवकर मारण्याचा आदेश जारी केला tiger orders to be shot at sight in bagaha आहे.

संतप्त ग्रामस्थांनी केली वनविभागाच्या वाहनाची तोडफोड : दरम्यान, गुरुवारी रात्री वाघाने आणखी एका तरुणाला आपली शिकार बनवले. या घटनेबाबत ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. संतप्त ग्रामस्थांनी वनविभागाच्या वाहनाची तोडफोड केली.

वाघाच्या हल्ल्यात आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू : गेल्या महिनाभरात मानवभक्षी वाघाने 7 जणांचा बळी घेतला आहे. पाच महिन्यांत आतापर्यंत वाघाने विविध भागात एकूण आठ जणांवर हल्ले केले असून, त्यात ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. वाघाला पकडण्यासाठी वनविभागाकडून जोरदार प्रयत्न केले जात असले तरी, वाघ वेळोवेळी आपले स्थान बदलत असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. नरभक्षक वाघ ना पकडला जात आहे ना त्याचे हल्ले थांबत आहेत.

वाघाच्या दहशतीपासून गावकऱ्यांना दिलासा : व्हीटीआरजवळील ग्रामस्थांनी वाघाच्या दहशतीमुळे शेताकडे जाणे बंद केले आहे. वाघ घरापर्यंत पोहोचू नयेत म्हणून घरासमोर शेकोटी पेटवून रात्र काढत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.अशा परिस्थितीत अनेक दिवसांपासून वनविभागाकडून वाघाला पकडण्याचे प्रयत्न सुरू होते. आता राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून वाघाला मारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाघाच्या दहशतीपासून गावकऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे.