श्रीनगर (जम्मू आणि काश्मीर): पत्रकारांना ऑनलाइन धमकावल्याप्रकरणी (Online Threats To Journalists) जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी गुरुवारी खोऱ्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये विविध ठिकाणी छापे टाकले. श्रीनगर पोलिसांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. पोलीसांनी श्रीनगर, बडगाम आणि पुलवामा जिल्ह्यात हे छापे टाकले आहेत. (Police raids in three districts of kashmir) (Police raids in kashmir).

धमक्यांनंतर पाच पत्रकारांचा राजीनामा : याच प्रकरणात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या झडतीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे शोध घेतला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. 19 नोव्हेंबर रोजी राजधानी श्रीनगरसह काश्मीरमधील तीन जिल्ह्यांमध्ये 10 ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर शोध घेण्यात आला होता. काश्मीरमधील पत्रकारांना नुकत्याच झालेल्या ऑनलाइन धमक्यांशी संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीचा हा सर्व भाग होता. झडतीनंतर पत्रकारांसह एकूण 12 जणांना नियमित चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. या धमक्यांनंतर पाच पत्रकारांनी राजीनामा दिल्याची माहिती आहे. श्रीनगर पोलिसांनी 12 नोव्हेंबर रोजी सांगितले की, काश्मीरमधील पत्रकार आणि पत्रकारांना थेट धमकीचे पत्र ऑनलाइन प्रकाशन आणि प्रसारित केल्याबद्दल दहशतवादी संघटना एलईटी आणि त्याच्या शाखा टीआरएफचे हँडलर, सक्रिय दहशतवादी आणि ओव्हर-ग्राउंड वर्कर (OGWs) विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

स्थानिक व्यक्ती धमक्यांमागचा सूत्रधार : पोलिसांच्या निवेदनानुसार, एफआयआर क्रमांक 82/2022 कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार पोलिस स्टेशन शेरघरी येथे प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना एलईटी आणि टीआरएफ विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुरक्षा यंत्रणांनी म्हटले आहे की, माजी काश्मिरी पत्रकार मुख्तार बाबा हा स्थानिक व्यक्ती पत्रकारांना दिलेल्या दहशतवादी धमक्यांमागचा सूत्रधार आहे.