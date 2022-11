नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन खरेदी करताना सुमारे ४० टक्के भारतीयांची फसवणूक झाल्याची माहिती एका सर्वेक्षणात समोर आली आहे. सायबर सुरक्षेतील जागतिक नेता नॉर्टनकी ( Norton is global leader in cyber security ) यांच्यावतीने हॅरिस पोलने हा अभ्यास केला आहे. ज्याने भारतीय निष्कर्ष प्रसिद्ध केले, ज्यात सणासुदीच्या काळात सायबर सुरक्षा आणि ऑनलाइन शॉपिंग फसवणूक भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन शोधला गेला. ( Online shopping fraud case during october)

किरकोळ विक्रेत्याकडून फसवणूक : निष्कर्षांनुसार, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या भारतीय प्रौढांपैकी दोन तृतीयांश लोकांच्या वैयक्तिक तपशिलांशी छेडछाड करण्यात आली आहे (७८ टक्के). तृतीय पक्ष किरकोळ विक्रेत्याकडून फसवणूक केली जात आहे (77 टक्के), भेट म्हणून नूतनीकरण केलेले उपकरण खरेदी करणे किंवा प्राप्त करणे (७२ टक्के) आणि एक साधन त्यांना भेट म्हणून मिळते, (69 टक्के) हॅक केले जात आहे. रितेश चोप्रा डायरेक्टर सार्क कंट्री नॉर्टन इंडिया नॉर्टनलाइफलॉक, नॉर्टनलाइफलॉक येथील सार्क कंट्री नॉर्टन डायरेक्टर इंडिया म्हणाले, ऑनलाइन खरेदीदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे आणि ऑनलाइन खरेदी घोटाळे, (online shopping scams) वाढ झाली आहे. गिफ्ट कार्ड फसवणूक, मेल वितरण फसवणूक.

ऑनलाइन खरेदी करताना अनेक भारतीय प्रौढांची फसवणूक : सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या भारतीय प्रौढांपैकी जवळपास 78 टक्के लोक सहमत आहेत. की त्यांच्या कनेक्ट केलेल्या उपकरणांद्वारे ऑनलाइन वेळ घालवणे त्यांना सणासुदीच्या काळात अधिक कनेक्ट होण्यास मदत करते. 74 टक्के लोक म्हणतात की यामुळे त्यांना अधिक कनेक्ट होण्यास मदत होते. मानसिक आरोग्यास मदत होते. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 65 टक्के भारतीय प्रौढांचे म्हणणे आहे की सणासुदीच्या काळात त्यांच्या कनेक्ट केलेल्या उपकरणांमध्ये प्रवेश न केल्यास त्यांची मानसिक स्थिती बिघडते. नॉर्टनलाइफलॉकचे संचालक रितेश चोप्रा म्हणाले, आमच्या नॉर्टन अहवालात असेही दिसून आले आहे की ऑनलाइन खरेदी करताना अनेक भारतीय प्रौढांची फसवणूक झाली आहे, सर्वेक्षणकर्त्यांना सरासरी 6,216 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. IANS