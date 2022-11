वैशाली - घोड्यात दैवी तत्व असते असे म्हणतात. आपल्या धार्मिक ग्रंथांसह इतिहासाच्या पानांमध्ये घोड्यांच्या आश्चर्यकारक कथांचा उल्लेख आहे. पौराणिक काळात घोडे आपल्यासाठी किती महत्त्वाचे आणि उपयुक्त होते हे सांगण्यासाठी हे पुरेसे आहे. आजच्या आधुनिक युगातही घोड्याचे शौकीन कमी नाहीत. आपला आवडता घोडा खरेदी करण्यासाठी लोक लाखो कोटी रुपये खर्च करण्याच्या तयारीत असतात. असाच एक घोडा जगप्रसिद्ध सोनपूर मेळा (Sonepur Mela 2022) ची शान बनला आहे. बादल असे या घोड्याचे नाव आहे. (One crore horse in Sonepur mela)

एक कोटीचा घोडा

11 वर्षांपूर्वी घेतला होता विकत - हा घोडा राजस्थानच्या मल्होत्रा ​​जातीचा आहे (Malhotra breed Horse in Sonepur mela). याला 11 वर्षांपूर्वी सबलपूर दियारा येथील रहिवासी विजेंद्र राय यांनी विकत घेतले होते. सध्या या घोड्याची किंमत एक कोटी रुपये (One crore horse in Sonepur mela) ठेवण्यात आली आहे. घोड्याचे मालक विजेंदर राय यांनी सांगितले की, त्यांनी हा घोडा 11 वर्षांपूर्वी विकत घेतला होता. घोडा भाग्यवान असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, या घोड्याच्या आगमनानंतर घरात समृद्धी आणि प्रगती होते. गावातील डझनभर लोकांनी घोडा विकत घेतला आणि त्यांचा घोडा बादलला बांधायला सुरुवात केली जेणेकरून त्यांचा घोडाही बादलसारखा भाग्यवान होईल. घोड्याच्या मालकाने सांगितले की, 11 वर्षांपूर्वी जेव्हा हा घोडा अडीच लाख रुपयांना विकत घेतला होता. त्यानंतरही खरेदीदार 10-20 लाख रुपये देऊन खरेदी करण्यास तयार होते. पण त्यांना हा घोडा विकायचा नाही.

मालक घोड्याला लकी मानतात - राजस्थानच्या मल्होत्रा ​​जातीचे घोडे मालकासाठी खूप भाग्यवान मानले जातात. यामुळेच ते महागड्या किमतीतही घोडा विकायला तयार होत नाही. या जातीचा घोडा संपूर्ण भारतात कुठेच आढळत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा घोडा खूप वेगाने धावतो. घोड्याच्या मालकाने सांगितले की बादल घोड्यामुळे 1000 लोक जगतात. सोनपूरच्या जत्रेत असे प्राणी प्रत्येक वेळी दिसतात हे विशेष.

आम्ही घोडा विकणार नाही - यावेळी घोड्याचे मालक विजेंदर राय म्हणाले, "या घोड्याची किंमत एक कोटी आहे आणि त्याची किंमत 1 रुपयाही नाही. तो विकायचाच नाही. घोडा येऊन 12 वर्षे होत आहेत. याने 1000 लोकांची व्यवस्था केली आहे. हा लकी घोडा आहे. 11 वर्षांपूर्वी 2.5 लाखांना विकत घेतला. त्यावेळी लोक 10-20 लाख द्यायला तयार होते, पण आम्ही तो विकणार नाही."