नवी दिल्ली : भारताच्या विविध भागांमध्ये BF7 Omicron उप-प्रकार आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, तज्ञांनी कर्नाटकमध्ये COVID-19 प्रोटोकॉलचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. नवोदय गिला, इंटर्नल मेडिसिन कन्सल्टंट, केअर हॉस्पिटल्स ग्रुप, इंटर्नल मेडिसिन कन्सल्टंट, केअर हॉस्पिटल्स ग्रुप यांनी याबाबत संपूर्ण माहिती दिली आहे. new variant named BQ1 Omicron स्पॉन असेही म्हणतात. BF7 उप-आवृत्ती उच्च संप्रेषणासह नवीनतम आवृत्ती आहे. new variant named BQ1 and BQ11 याचे कारण असे की नवीन आवृत्ती, लसीचे सर्व डोस घेतले गेले असले तरीही, पूर्वीच्या आवृत्तीसह नैसर्गिक संसर्गामुळे एखाद्या व्यक्तीने विकसित केलेली प्रतिकारशक्ती वेगाने मागे टाकते. चीनमध्ये ओमिक्रॉनचे उप प्रकार BF7 आणि BA517 आहेत. गुजरात बायोटेक्नॉलॉजी रिसर्च सेंटरने भारतातील ओमिक्रॉनचे उप प्रकार bf7 शोधले आहेत.

डॉ नवोदय गिला म्हणाले: ओमिक्रॉनच्या नवीन प्रकारामुळे जगात महामारीची चौथी लाट दिसू शकेल अशी अपेक्षा आहे. new variant named BQ1 हे नवीन ओमिक्रॉन प्रकार प्रथम चीनमध्ये आढळून आले आणि भारतात त्याचे पहिले प्रकरण गुजरातमध्ये नोंदवले गेले. सुरुवातीला साथीच्या रोगात, व्हायरसचे अनेक वेळा उत्परिवर्तन झाले, WHO ने डेल्टा प्रकार सर्वात गंभीर असल्याचे घोषित केले.

सामान्य लक्षणे: पुढे, गिला म्हणाले- नवीन BF.7 उप-प्रकारची लक्षणे सामान्य फ्लू सारखीच आहेत आणि त्यात सर्दी, खोकला, ताप, अंगदुखी इ. हे अत्यंत संप्रेषणक्षम असल्याने आणि अल्प कालावधीत लोकांच्या मोठ्या गटात पसरते. अलीकडे BQ.1 आणि BQ.1.1 (BQ.1 आणि BQ.1.1 नावाचे नवीन प्रकार) नावाचा नवीन प्रकारही पुण्यात सापडला. आम्हाला अद्याप त्याची तीव्रता (BQ1 आणि BQ11 नावाचे नवीन प्रकार) पूर्णपणे माहित नाही कारण ते तुलनेने नवीन उत्परिवर्ती आहे आणि आतापर्यंत अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली नाहीत.

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने कोणतीही सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे शेअर करण्याची आम्ही प्रतीक्षा करू, परंतु तोपर्यंत आम्हाला प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे - सामाजिक अंतर राखणे, मास्क घालणे, वारंवार हात धुणे आणि लस वापरणे. डोस (लस) चा कोर्स पूर्ण करणे. . याशिवाय वृद्ध लोक, गरोदर स्त्रिया, लहान मुले आणि मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, इम्युनोसप्रेसिव्ह डिसऑर्डर यांसारखे जुनाट विकार असलेल्या लोकांनी प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे कारण त्यांना जास्त धोका असतो.

पूर्वीपेक्षा जास्त संसर्गजन्य: आदित्य चौटी, वरिष्ठ सल्लागार - इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल, बेंगळुरू यांनी सांगितले की, अलीकडच्या काळात आपण पाहिलेल्या काही प्रकरणांच्या आधारे, ओमिक्रॉन विषाणूची नवीन उप-आवृत्ती असल्याचे दिसते. तथापि, आम्ही पाहत आहोत की उप-प्रकारामुळे कोणतीही जीवितहानी होत नाही. तरीही, हे पूर्वीच्या विचारापेक्षा जास्त सांसर्गिक आहे. याचा अर्थ संक्रमित लोकांमध्ये ते वेगाने पसरू शकते. म्हणून, आपण कोविड नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. डॉ.आदित्य चौटी म्हणाले- सार्वजनिक ठिकाणी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. कोविड-19 दरम्यान बनवलेले नियम काढून टाकण्यात आल्याने लोक बेफिकीर झाल्याचे आपण पाहतो. किमान मूलभूत उपायांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.

सत्यनारायण म्हैसूर, एचओडी आणि सल्लागार– पल्मोनोलॉजी, फुफ्फुस प्रत्यारोपण फिजिशियन, मणिपाल हॉस्पिटल, (सत्यनारायण म्हैसूर, एचओडी आणि सल्लागार – पल्मोनोलॉजी, फुफ्फुस प्रत्यारोपण चिकित्सक, मणिपाल हॉस्पिटल) म्हणाले – BQ.1 आणि BQ.1.1 हे B चे उप-वंश आहेत. 5. हुह. आम्ही अपेक्षा करतो की XBB प्रकार सिंगापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वेगळे केले जावे जेणेकरुन प्रयोगशाळेच्या चाचण्यांमध्ये प्रतिपिंड प्रतिकार दिसून येईल. विषाणूजन्य जीनोमचे काही भाग डेल्टा प्रकारांशी जोडले जात असल्याची चिंता आहे.

सत्यनारायण म्हैसूर म्हणाले- सध्या, BQ.1 आणि BA 2.2.3.20 ची वाढ अपेक्षित आहे. अजिबात घाबरू नका. ड्रग रेझिस्टन्स आणि अँटीबॉडी रेझिस्टन्सचे अहवाल असू शकतात. परंतु त्यापैकी काहीही डेल्टासारखे धोकादायक नाही. आपल्या देशात कोविडची परिस्थिती पुरेशा प्रमाणात हाताळली गेली आहे, आणि आम्हाला आशा आहे की यामुळे नवीन लाट उद्भवणार नाही. परंतु कोरोनाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होऊ शकते. त्यामुळे, मास्कचा योग्य वापर आणि कोविड- योग्य वर्तन हा या विषाणूजन्य वंशांवर नियंत्रण ठेवण्याचा मार्ग असेल. ते म्हणाले- आरएनए विषाणू त्यांच्या स्वभावानुसार अनेक वेळा उत्परिवर्तन करण्यासाठी ओळखले जातात आणि हा निसर्गाचा नियम आहे. मला असे वाटत नाही की, संबंधित क्लिनिकल वर्तन असल्याशिवाय आपण उत्परिवर्तनांवर प्रतिक्रिया दिली पाहिजे.