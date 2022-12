बैलाच्या हल्ल्यात वृद्ध व्यक्तीचा मृत्यू ; घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद

कोटा : जुन्या साबरमती कॉलनीत रविवारी बैलाच्या हल्ल्यात ( Old Man Dies In Bull Attack) एका वृद्धाचा मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. पालिका प्रशासन आणि प्रशासनावर गुन्हा दाखल करणार असल्याचे मृतांच्या नातेवाईकांनी सांगितले. ( Old Man Dies In Bull Attack In Kota )

बैलाने केला हल्ला : कन्हैया आणि बिजेंद्र यांनी सांगितले की, बैलाने एका महिलेवर हल्ला केला होता. दरम्यान, जुनी साबरमती कॉलनीत राहणारा महेशचंद्र थनवार (वय 62) हे मॉर्निंग वॉकसाठी निघाले होते. त्यांनी काठीने बैलाला हाकलण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान बैलाने त्याच्यावर हल्ला केला. बैलाने त्यांना अनेक वेळा मारले आणि शिंगाने फेकले. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

महापालिकेचे दुर्लक्ष : मृताचा नातू कुलदीप याने सांगितले की, महेशचंद्र हे सरकारी शाळेतून चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी म्हणून निवृत्त झाले होते. तो सकाळी मंदिरात पूजा करून मॉर्निंग वॉकसाठी जात असे. याच दरम्यान हा अपघात झाला. पालिका प्रशासनाच्या कारभारामुळे हा निष्काळजीपणा घडला आहे. कॉलनीत बैल फिरत राहतात. महापालिका व्यवस्थापन आणि प्रशासनावर गुन्हा दाखल करण्याची चर्चा त्यांनी केली आहे.

रुग्णालयावरही निष्काळजीपणाचा आरोप : आजोबांना बारी शास्त्रीनगर येथील खासगी रुग्णालयात नेल्यावर तेथे त्यांना रक्ताच्या उलट्या होत होत्या. मात्र वेळेवर उपचार झाले नाहीत. आम्ही त्यांना दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये नेत होतो, मात्र त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.असे कुलदीप यांनी सांगितले.