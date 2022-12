माहिती देताना स्थानिक रहिवासी

मथुरा (उत्तरप्रदेश): जिल्ह्यातील मारू गली, बंगाली घाट, कोतवाली नगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील रहिवासी शिव लाल चतुर्वेदी हे आपल्या घराच्या तिसऱ्या मजल्यावरच्या गच्चीवर चालत असताना अचानक माकडांच्या टोळीने त्यांच्यावर हल्ला केला. यामुळे ते तिसऱ्या मजल्यावरून खाली पडले. घाईगडबडीत स्थानिक लोकांनी त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेले, तेथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित old man died due to monkeys केले. Terror of monkeys in Maru Gali at Bengali Ghat

स्थानिक लोकांनी सांगितले की, मथुरेत माकडांचा त्रास शिगेला पोहोचला आहे, दररोज माकडे लोकांवर हल्ला करून त्यांना जखमी करत आहेत. माकडांच्या हल्ल्यामुळे आतापर्यंत अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे, मात्र प्रशासन माकडांच्या दहशतीला आळा घालू शकलेले नाही. लोकप्रतिनिधी मोठमोठ्या गोष्टी बोलतात. पण ग्राउंड रिअॅलिटी काही औरच आहे.

काही काळापूर्वी मथुरा वृंदावन महानगरपालिकेने अन्न पुरवठ्यासाठी माकडे पकडण्याची मोहीम सुरू केली होती, पण तीही थंडबस्त्यात गेली, असा आरोप त्यांनी केला. दिवसेंदिवस माकडांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. माकडांच्या उपद्रवामुळे महिला, वृद्ध, लहान मुलांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. हातात काठी असल्याशिवाय घराबाहेर पडणे अवघड झाले आहे. माकडे कुठेही कोणावरही हल्ला करतात.