खगरिया ( बिहार ) : बिहारमधील खगरिया जिल्ह्यात एका 60 वर्षीय व्यक्तीला (Old Man Beaten By Villagers In Khagaria) वृद्धापकाळात 35 वर्षीय महिलेच्या प्रेमात पडणे महागात पडले ( 60 year old man in love with 35 year old woman ) आहे . गावकऱ्यांनी दोघांनाही आक्षेपार्ह अवस्थेत पकडल्यानंतर दोरीने बांधून गावात फिरवले. यावेळी त्यांनी त्यांना मारहाणही केली. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनंतर गावात विविध चर्चा सुरू आहेत. दोघेही मोरकाही पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी आहेत.

60 वर्षीय व्यक्तीचे 35 वर्षीय महिलेवर प्रेम : मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी दुपारी काही लोकांनी खोलीत 60 वर्षीय पुरुष आणि 35 वर्षीय महिलेला एकत्र पाहिले. त्यानंतर गावकऱ्यांनी संशयाच्या आधारे दोघांनाही आधी खोलीत बंद केले आणि नंतर ग्रामस्थांना माहिती दिली. काही वेळातच लोकांची गर्दी जमली. गावातील गुंडांनी वृद्ध पुरुष आणि महिलेला दोरीने बांधून मारहाण करण्यास सुरुवात केली. मारहाणीदरम्यान काही लोकांनी महिलेचा विनयभंग केला आणि तिच्याशी अश्लील वर्तनही केले. गुंडांनी वृद्धांनाही मारहाण केली. ज्यामध्ये तो जखमी झाला. सध्या सदर रूग्णालयात वृद्धांवर उपचार सुरू आहेत.

60 वर्षाचा मजनू, 35 वर्षाची लैला.. पडले प्रेमात.. नको त्या अवस्थेत पाहताच गावकऱ्यांनी दिला बेदम चोप

परस्पर बंधपत्रावर दोघांची पोलिस ठाण्यातून सुटका : मारहाणीनंतर गावातील लोकांनी एकत्र बसून एकमताने दोघांनाही मोरकाही पोलिस ठाण्यात प्रकरण नेले. मोरकाही पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी दोघांना बॉण्ड भरून सोडले. दोघांमध्ये दोन वर्षांपासून प्रेमसंबंध सुरू असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. वृद्धाला चार मुलगे आहेत. सर्व विवाहित आहेत, तर महिलेला एक मुलगा आणि एक मुलगी देखील आहे. महिलेने सांगितले की, आमच्यात रुपयांचा व्यवहार आहे. तशी ती म्हाताऱ्याकडे आली होती. यावेळी काही गुंडांनी दोघांवर खोटे आरोप करून बदनामी केली. त्याचबरोबर वृद्ध व महिलांना मारहाण करणाऱ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई होत नसल्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

