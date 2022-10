नवी दिल्ली : दिल्लीत दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे, जुन्या दिल्लीतील लाहोरी गेटच्या फ्रासखाना परिसरात एक जुनी इमारत कोसळली. ज्यामध्ये 12 पेक्षा अधिक लोक अडकल्याची भीती (Building collapses at Lahori Gate in Old Delhi) आहे. या घटनेची माहिती अग्निशमन विभाग आणि स्थानिक पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. अग्निशमन दलाने मिळून ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले आणि त्यांना उपचारासाठी एलएनजेपी रुग्णालयात नेण्यात आले. एका बालकाचा तिघांचा मृत्यू झाल्याचेही समोर आले आहे. इतर जखमींवर उपचार सुरू असून ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या उर्वरित लोकांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू (old building collapsed in Old Delhi) आहे.

दिल्लीत इमारत कोसळली

पावसामुळे इमारत कोसळली - स्थानिक आमदार आणि दिल्ली सरकारमधील मंत्री इम्रान हुसैन यांनी सांगितले की - गुरुवारी संध्याकाळी 7:15 च्या सुमारास इमारत कोसळली. ही एक मजली इमारत बरीच जुनी होती. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे इमारत कोसळली. इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली बाराहून अधिक लोक अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या इमारतीत केवळ 3 ते 4 लोक राहतात. त्यांच्या घरी पाहुणे असताना हा अपघात झाला. या घटनेची माहिती अग्निशमन विभाग, स्थानिक पोलिसांना तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाला देण्यात आली. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या चार गाड्यांसह संबंधित सर्व विभाग बचावकार्यासाठी पोहोचले. बचाव पथकाने ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या आठ जणांना बाहेर काढले आणि उपचारासाठी एलएनजेपी रुग्णालयात नेले. त्याचबरोबर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या अनेकांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथके अजूनही कार्यरत (old building collapsed in Fraskhana) आहेत.

दिल्लीत जुन्या इमारती पडण्याचे सत्र - गेल्या काही दिवसांपासून जुन्या दिल्लीत जुन्या इमारती पडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ९ सप्टेंबर रोजी आझाद मार्केटमधील शीश महाल येथे निर्माणाधीन इमारत अचानक कोसळल्याने अचानक कोसळली. यामध्ये चार मजूर गंभीर जखमी झाले. डीसीपी उत्तर जिल्हा सागर सिंह कलसी यांनी सांगितले की, इमारत जास्त वजनामुळे कोसळली. ही इमारत चार मजली असून त्याचे बांधकाम सुरू होते. महापालिकेने जुन्या दिल्लीतील अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारती धोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत. यानंतरही लोक त्यात राहून जीव धोक्यात घालत आहेत, मात्र स्थलांतर करत (Rescue operation undergoing) नाहीत.