बरेली (उत्तरप्रदेश): जिल्ह्यात एक विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. येथे पोलिस अधिकाऱ्याच्या वेशात एक टॅक्सी चालक लग्नाचा प्रस्ताव घेऊन वकिलासमोर Ola taxi driver turns fake constable in Bareilly पोहोचला. तरुणीने बनावट पोलिसाकडून काही कायदेशीर कलमे विचारली असता, त्याचे रहस्य उघड Ola taxi driver poses as a fake inspector झाले. पोलिसांनी माहिती मिळताच त्या बनावट निरीक्षकाला ताब्यात घेतले. fake inspector to meet lawyer woman in Bareilly

पेशाने वकील असलेल्या बरेली येथील एका मुलीच्या म्हणण्यानुसार, काही दिवसांपूर्वी तिची लखनऊमध्ये राहणाऱ्या सत्यम तिवारीशी फेसबुकवर मैत्री झाली होती. मुलीवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, सत्यम तिवारीने स्वतःला उत्तर प्रदेश पोलिसात उपनिरीक्षक म्हणून लखनौच्या हजरतगंज पोलिस ठाण्यात तैनात असल्याचे सांगितले होते. यानंतर दोघेही बोलू लागले. काही दिवसांतच सत्यम तिवारीने वकील तरुणीसमोर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला. यावर वकील तरुणीने भेटण्यास सांगितले. गुरुवारी सत्यम त्याला भेटण्यासाठी पोलिसांचा गणवेश परिधान करून लखनऊहून बरेलीला पोहोचला. तो इन्स्पेक्टरचा पूर्ण ड्रेस आणि वॉकीटॉकी घेऊन आला होता.

बनावट पोलीस अधिकारी पोलिसांनी पकडला.

स्वत:ला हजरतगंज पोलिस ठाण्यात तैनात असल्याचे सांगणाऱ्या सत्यमला मुलीने आयपीसीची कलमे विचारताच तो त्याच्या हाताखाली डोकावू लागला. त्याला काहीच सांगता येत नव्हते. यामुळे तरुणीला सत्यमवर संशय आला. यानंतर तरुणीने पोलिसांना फोन केला. पोलिसांना पाहताच तरुण धावू लागला. पोलिसांनी त्याला पकडल्यावर त्याने सर्व गुपिते उघड केली. पोलिसांनी त्याच्याकडून वॉकीटॉकी आणि बनावट ओळखपत्र जप्त केले आहे.

बनावट पोलीस अधिकारी पोलिसांनी पकडला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान सत्यम तिवारीला बीएससी केल्यानंतर नोकरी मिळाली नाही, म्हणून तो ओला टॅक्सीचा ड्रायव्हर बनला. ओला लखनऊमध्ये टॅक्सी चालवतो. सामान्य लोकांमध्ये गणवेशाची स्थिती पाहून त्यांनी इन्स्पेक्टरचा गणवेश परिधान केला. बनावट पोलीस असल्याचे भासवून वकील तरुणीला भेटायला आला होता.

बरेली कोतवालीचे इन्स्पेक्टर हिमांशू निगम यांनी सांगितले की, लखनऊचा रहिवासी असलेल्या सत्यम तिवारीला एका मुलीच्या तक्रारीवरून ताब्यात घेण्यात आले आहे. तो कॉन्स्टेबलचा गणवेश परिधान करून एका मुलीला भेटायला आला होता. तो बनावट हवालदार बनला होता. त्याच्याकडून ओळखपत्र आणि वॉकीटॉकी जप्त करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, चौकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल.