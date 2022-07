वाराणसी : 2017 पासून काशीमध्ये विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जात आहे. त्यामुळे कशी सध्या जगभरात आकर्षणाचे केंद्र बनत आहे. याच काशीमध्ये उत्तर भारतातील सर्वात मोठे किचन बनवण्यात आले ( Largest kitchen in North India ) आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज या स्वयंपाकघराचे उद्घाटन करणार ( PM Modi will inaugurate the kitchen ) आहेत.

३ एकर जागा, एक लाख मुलांना देणार आहार : वाराणसीच्या सुव्यवस्थित बाजारपेठेत 3 एकर जागेवर 13 कोटी रुपये खर्चून एक प्रशस्त आणि आधुनिक स्वयंपाकघर बांधण्यात आले आहे. या स्वयंपाकघरात रोटी, डाळ, भात, भाजी बनवण्याची मशीन आहेत. जे एका दिवसात एक लाख मुलांना आहार देऊ शकते. सध्या ही मशीन वाराणसीच्या 143 प्राथमिक शाळांमधील मुलांसाठी अन्न तयार करेल. या स्वयंपाकघराला पीएम मोदींनी 'अक्षय पात्र' असे नाव दिले आहे. PM मोदी 7 जुलै रोजी दुपारी 2 वाजता अक्षय पत्राचे उद्घाटन करतील. यासोबतच पंतप्रधान या ठिकाणी 20 मुलांशी संवाद साधणार आहेत.

स्वच्छतेची सर्वाधिक काळजी : पंतप्रधानांच्या उद्घाटनानंतर 143 शाळांचा स्वयंपाक म्हणजेच सुमारे 25 हजार मुलांचा स्वयंपाक स्वयंपाकघरात सुरू होईल आणि जेवण उपलब्ध होईल. स्वयंपाकघरात स्वच्छतेची सर्वाधिक काळजी घेण्यात आली आहे. स्वयंपाकघरात स्वच्छतेची सर्वाधिक काळजी घेण्यात आली आहे. भाजीपाला आणि धान्ये धुण्याची आणि साठवण्याची विशेष काळजी घेतली जात असून, त्यासाठी वेगवेगळे कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

शहराच्या आकर्षणाचे केंद्र : स्वयंपाकघर संपूर्ण उत्तर भारतातील पहिले असे स्वयंपाकघर आहे, जे 3 एकरमध्ये बांधले गेले आहे. माध्यान्ह भोजनासाठी जेवण बनवणारे हे स्वयंपाकघर बनारसच्या विकासाची नवी कथा लिहिणार आहे, जे आगामी काळात शहरातील आकर्षणाचे केंद्रही बनेल.

साडे चार तासांचा दौरा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी वाराणसीमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची पायाभरणी करण्यासाठी तसेच बदलत्या बनारसला भेट देण्यासाठी येणार आहेत. साडेचार तासांच्या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी दुपारचे जेवण बनवणाऱ्या अक्षय पत्र स्वयंपाकघराचे उद्घाटन करतील. यानंतर ते 1774.34 कोटी रुपयांच्या 43 प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करून सिग्रा स्टेडियमवर जाहीर सभेला संबोधित करतील.

वाराणसीतील शाळा आज बंद : रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञांच्या अखिल भारतीय शिक्षण परिषदेला पंतप्रधान मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. सायंकाळी उशिरा ते येथून रवाना होतील. त्याचवेळी पंतप्रधानांच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर वाराणसीतील शाळा आज बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डीएमने सर्व शाळांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी शहरी भागातील शाळा रात्री 11 वाजेनंतर चालवू नयेत. पंतप्रधानांच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर, सकाळी ९ वाजल्यापासून मार्ग वळवण्याची प्रक्रिया लागू होईल.

विद्यार्थ्यांसोबत घेणार माध्यान्न भोजन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुपारी दोनच्या सुमारास विशेष विमानाने बाबतपूर विमानतळावर पोहोचतील आणि लष्कराच्या हेलिकॉप्टरने पोलीस लाईनमध्ये येतील. येथून ते ऑर्डरली बाजार येथील एलटी कॉलेज कॅम्पसमध्ये रस्त्याने जातील आणि अक्षया पत्र स्वयंपाकघराचे उद्घाटन करतील. येथे ते 20 विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील आणि त्यांच्यासोबत मध्यान्ह भोजनाचा आस्वाद घेतील.

शिक्षणतज्ञांची परिषद : येथून ते रस्त्याने सिग्रा येथील रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटर येथे येतील आणि नवीन शैक्षणिक धोरणावर देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञांच्या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. यानंतर पंतप्रधान मोदी सिग्रा येथील संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियमवर जाहीर सभेला संबोधित करतील. जाहीर सभेपूर्वी 1220 कोटी रुपयांच्या 13 प्रकल्पांचे भूमिपूजन होणार असून, 553.76 कोटी रुपयांच्या 30 प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान मोदी करणार मार्गदर्शन : शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटर येथे तीन दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागममध्ये देशभरातील संस्था त्यांच्या संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा तपशील सादर करतील. तीन दिवसीय शिक्षण परिषदेत नऊ विषयांवर पॅनेल चर्चा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनानंतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याबाबत विचारमंथन करण्यात येणार आहे.

