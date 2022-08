नोएडा नवी दिल्ली नोएडाच्या सेक्टर 93A मध्ये असलेला प्रसिद्ध सुपरटेक कंपनीचा ट्विन टॉवर आज पाडण्यात येणार Twin Tower Demolition आहे. देशात प्रथमच एवढी उंच इमारत ३७०० किलो स्फोटकांचा वापर करून पाडली जाणार Supertech Twin Towers Demolition Today आहे. सुपरटेक एमराल्ड हाऊसिंग सोसायटीच्या Supertech Emerald Housing Society अॅपेक्स आणि सायन या दोन टॉवर्सची उंची सुमारे १०१ आणि ९४ मीटर आहे. तो पाडण्याची जबाबदारी एडफिस इंजिनीअरिंग कंपनीची आहे. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटने यासाठी एनओसी दिली आणि त्याचा स्टेटस रिपोर्ट सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम पाडण्यास मान्यता दिली.

पाडण्यापूर्वी घेतली जात आहे काळजी ट्विन टॉवर्सबाबत नोएडा प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार एमराल्ड कोर्ट ग्रुप हाऊसिंग आणि एटीएस व्हिलेजच्या फ्लॅटधारकांना आज सकाळी 7 वाजता त्यांचे संबंधित अपार्टमेंट रिकामे करावे लागणार आहेत. एमराल्ड कोर्ट ग्रुप हाऊसिंग आणि एटीएस व्हिलेजचे सुरक्षा कर्मचारी दुपारी 12 वाजेपर्यंत या परिसराची देखरेख करण्यासाठी थांबतील. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाही दुपारी 12 वाजेपर्यंत दोन्ही परिसर रिकामे करावे लागतील. दोन्ही सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची वाहने हटवण्यात आली आहेत.

वाहतूक व्यवस्था बदलली उत्तरेला एमराल्ड कोर्टाच्या बाजूने बांधण्यात आलेला रस्ता, दक्षिणेला दिल्लीकडे जाणाऱ्या एक्स्प्रेस वेचा सर्व्हिस रोड, पूर्वेला सृष्टी आणि एटीएस व्हिलेज दरम्यान बांधलेला रस्ता आणि उद्यानाला जोडलेला उड्डाणपूल यासाठी बहिष्कृत क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. नोएडा ग्रेटर, नोएडा एक्स्प्रेस वेवरील वाहतूक दुपारी 2.15 ते 2.45 पर्यंत पूर्णपणे बंद राहील. ट्विन टॉवर्ससमोरील उद्यानाच्या मागे बांधण्यात आलेल्या रस्त्यावर आपत्कालीन सेवेसाठी आवश्यक अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका आदी उभ्या केल्या जातील.

स्फोटके बसवली, स्फोटासाठी तयार ट्विन टॉवर्समध्ये स्फोटके बसवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यात 3700 किलो स्फोटके पेरण्यात आली आहेत. टॉवर सायन 29 मजली आणि एपेक्स 32 मजलीच्या सर्व मजल्यांवर स्फोटके पेरण्यात आली आहेत. वरच्या मजल्यावरून सुरुवात करण्यात आली होती. पहिल्या दिवशी दोन्ही टॉवरच्या तीन मजल्यांमध्ये स्फोटके पेरण्यात आली होती. कंपनीने गेल्या २२ ऑगस्टपर्यंत स्फोटके बसवण्याचे काम पूर्ण केले होते.

परिसरात होणार धूळच धूळ स्फोटानंतर एमराल्ड कोर्ट आणि एटीएस व्हिलेज परिसरात मलबा आणि धूळ जाऊ नये यासाठी 30 मीटर उंच लोखंडी पत्रा बसवण्यात आला आहे. शेवटच्या स्फोटाच्या दिवशी म्हणजे रविवारी रिमोट 150 मीटर दूर असेल. येथे सहा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील, त्यापैकी एक स्फोटासाठी रिमोटचे बटण दाबेल. इमारतीमध्ये झालेल्या स्फोटादरम्यान जवळपासच्या सर्व रस्त्यांवर 30 मिनिटांसाठी वाहतूक रोखण्यात येणार आहे. पाडल्यानंतर किती धूळ उडेल याचा अंदाज बांधता येत नाही. मात्र काही काळ आकाशात धूळ उडणार हे निश्चित आहे.

असे आहे संपूर्ण प्रकरण what is twin tower case 2006 मध्ये, नोएडा प्राधिकरणाने सेक्टर 93A मध्ये 17.29 एकर म्हणजेच सुमारे 70 हजार चौरस मीटर जमीन सुपरटेक बिल्डरला दिली होती. या सेक्टरमध्ये एमराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रकल्पांतर्गत 15 टॉवर बांधण्यात आले. प्रत्येक टॉवरमध्ये 11 मजली इमारत बांधण्यात आली. 2009 मध्ये, सुपरटेक बिल्डरने नोएडा प्राधिकरणाकडे एक सुधारित योजना सादर केली आणि त्याअंतर्गत, एपेक्स आणि सायन नावाच्या या ट्विन टॉवर्ससाठी एफएआर खरेदी केले. बिल्डरने दोन्ही टॉवरसाठी 24 मजल्यांचा आराखडा मंजूर करून 40 माजले बांधकाम करत 857 फ्लॅट बनवले. 600 फ्लॅटचे बुकिंग झाले. मात्र नंतर खरेदीदारांनी विरोध सुरू केला. टॉवर पाडण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने 11 एप्रिल 2014 रोजी दोन्ही टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. हे टॉवर पाडण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्ली एनसीआरची मोठी कंपनी असलेल्या सुपरटेक लिमिटेडने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयानेही आपली मोहर उमटवली होती. हे बेकायदा बांधकाम नोएडा प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि सुपरटेक यांच्यातील संगनमताचा परिणाम आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले आहे. NOIDA SUPERTECH TWIN TOWERS TO BE DEMOLISHED TODAY READ PROCESS IMPACT AND CONCERNS

हेही वाचा Twin Tower Demolition एक बटन दाबताच ध्वस्त होणार नोएडातील ट्विन टॉवरची अवाढव्य इमारत, चेतन दत्ता दाबणार बटन