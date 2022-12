वाराणसी : सध्या लग्नसराईचा मोसम सुरू आहे आणि रोज कुठे ना कुठे लग्नांमध्ये लोक सहभागी होत आहेत, पण लवकरच लग्न आणि शुभ कार्यांवर 1 महिन्यासाठी बंदी (no marriages between kharmas) येणार (kharmas december 16 2022 to 15 January 2023) आहे, कारण 16 डिसेंबर 2022 पासुन ज्योतिष्य विमल जैन यांच्या मते खरमास सुरू (kharmas 2022) होणार आहे. इतर गोष्टींवरही ग्रह बदलाचा (Other things will also be affected) परिणाम होणार आहे.

सूर्याला प्रमुख स्थान : भारतीय ज्योतिषशास्त्रात नऊ ग्रहांमध्ये सूर्याला प्रमुख स्थान आहे. ज्योतिषी विमल जैन यांनी सांगितले की, सूर्य वृश्चिक राशीतून धनु राशीत प्रवेश करेल. सूर्य धनु राशीत प्रवेश केल्यावर खरमास सुरू होईल. खरमास वर्षातून दोनदा पडतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार खरमासात सर्व शुभ कार्ये पुढे ढकलण्यात येतील. सूर्याची हा शुक्रवार, १६ डिसेंबर रोजी सकाळी ९.५८ वाजता धनु राशीत प्रवेश करेल. तर शनिवार, 14 जानेवारी 2023 रात्री 8.45 वाजता पर्यंत सूर्य धनु राशीत राहील, त्यानंतर तो मकर राशीत प्रवेश करेल. संक्रांतीचा शुभ मुहूर्त रविवार, 15 जानेवारी 2023 रोजी सूर्योदयापासून 12.45 मिनिटांपर्यंत असेल.

सर्वच राशींवर परिणाम : 16 डिसेंबर 2022 पासून खरमास (खरमास 2022) बद्दल ज्योतिष्य विमल जैन यांनी सांगितले की, सूर्य वृश्चिक राशीत, चंद्र सिंह राशीत, मंगळ वृषभ राशीत, बुध आणि शुक्र धनु राशीत, गुरु मीन आणि शनि-मकर, राहू मेष तसेच केतू राशीत प्रवेश करेल. तुळ राशीच्या ग्रहांच्या योगानुसार, जगात अकल्पित आणि अनपेक्षित घटना आणि राजकीय उलथापालथी, देश-विदेशातील राजकीय घडामोडींमध्ये अचानक नवीन रूपे आणि कार्ये पाहायला (Other things will also be affected) मिळतील.

देशांमध्ये सत्तापरिवर्तनासाठीही चढाओढ : शेअर, फ्युचर्स आणि मेटल मार्केटमध्ये विशेष घट आणि चढ-उतार आणि जहाज आणि विमानांचे अपघात होण्याची शक्यता आहे. अनेक देशांमध्ये सत्तापरिवर्तनासाठीही चढाओढ होणार आहे. हवामानातही विचित्र बदल होतील. नैसर्गिक आपत्तीही प्रभावी ठरतील. आर्थिक आणि राजकीय घोटाळेही सत्ताधारी-प्रशासक पक्षासाठी डोकेदुखी ठरतील. तसेच 'या' 12 राशींवरही परिणाम होईल जाणुन घेऊया कसे.

मेष : आरोग्य सुखात घट, कौटुंबिक संबंधात कटुता, विरोधकांचे वर्चस्व, अभ्यासात अनास्था, धनहानी होण्याची भीती. वृषभ : इतरांशी मतभेदांना विरोध करून प्रभावी होण्याचा प्रयत्न कराल, फायद्याचा मार्ग अडवणाऱ्या वाहनामुळे संभाव्य इजा. मिथुन : आर्थिक बाजूने असंतोष, गोंधळ, प्रभावी कर्जाचा त्रास, वाहनामुळे इजा, अपघाताची भीती, मूल्य हानी. कर्क : धर्म, अध्यात्म, वैवाहिक जीवन, आनंदी शिक्षण, स्पर्धेत यश, वैयक्तिक इच्छा पूर्ण, शुभवर्तमानातून आनंद. सिंह : आरोपांना सामोरे जाणे, वागण्यात निष्काळजीपणा, हानीकारक कौटुंबिक अडचणी, एकटेपणाची भावना. कन्या : फायद्यात अडथळा, कौटुंबिक अशांततेविरुद्ध प्रभावी प्रयत्न कराल, वाहनातून इजा होण्याची शक्यता आहे. तूळ : उत्पन्नाचे नवे स्रोत, बौद्धिक क्षमतेचा विकास, कोणत्याही समस्येचा सध्याचा तणाव संपला आहे, व्यवसायाचे वातावरण अनुकूल आहे. वृश्चिक : धनागमात व्यत्यय, आत्मविश्वासाचा अभाव, इच्छेच्या प्रतिकूल घटना, प्रवास, अकुशल समस्येमुळे त्रास. धनु : शारीरिक कष्ट, कौटुंबिक नात्यात कटुता, विरोधकांचे वर्चस्व, अभ्यासात अनास्था, रागाचा अतिरेक. मकर : आरोग्यात हलगर्जीपणा, स्पष्टता, धोकादायक मित्रांपासून दुरावणे, आर्थिक नुकसानीची भीती, नशीबात अडथळा, खर्चाचा अतिरेक. कुंभ : आरोग्य, आनंद, शुभवार्ता मिळणे, आकस्मिक लाभ, स्पष्टवक्तेपणा, करमणुकीची आवड तुम्हाला लाभदायक ठरेल. मीन : शुभवार्ता मिळाल्याने आनंद, बहुप्रतिक्षित काम मिळाल्याने आनंद, संपत्तीची चांगली संधी, प्रियजनांकडून अपेक्षित सहकार्य.