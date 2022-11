हैदराबाद: ईटीव्ही भारत केरळमध्ये कंटेन्ट एडिटर म्हणून कार्यरत असलेल्या निवेदिता सूरज (२६) यांचे आज ( Nivedita Sooraj journalist passed away ) अपघाती निधन झाले. हैदराबादमधील भाग्यलता येथील हयात नगरमध्ये शनिवारी सकाळी हा अपघात झाला. कार अपघातात निवेदिताचा मृत्यू झाला. ती पहाटे ५ वाजता ऑफिसला जात असताना तिच्या घरापासून बस पॉईंटपर्यंत रस्ता ओलांडत असताना कारने तिला धडक ( car accident at Bhagyalata in Hyderabad ) दिली. अपघातात सोनाली चौरे या गंभीर जखमी झाल्या आहेत.

सोनाली चाैरे , महाराष्ट्राची रहिवासी असून त्या ईटीव्ही भारत उत्तर प्रदेशमध्ये ( Sonali Chaure accident in Hyderabad ) कंटेन्ट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना हैदराबादमधील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. निवेदिता सूरज यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर कार चालक तात्काळ फरार झाला. धडक बसल्यानंतर कार दुभाजकाला धडकली आणि विरुद्ध दिशेने घसरली. पोलिसांनी ही कार ताब्यात घेतली. हयातनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

मूळगावी करण्यात येणार अंतिमसंस्कार : शवविच्छेदनानंतर मृतदेह त्रिशूर येथे घरी आणण्यात आला. निवेदिता ही सूरज आणि बिंदू यांची मुलगी आहे. ते त्रिशूर जिल्ह्यातील पडियुरमध्ये राहतात. शिवप्रसाद तिचा भाऊ पदवीधर विद्यार्थी आहे. 2021 मे रोजी, निवेदिता ही ईटीव्हीमध्ये रुजू झाली होती. निवेदिताने बातमीदार म्हणून ईटीव्हीच्या त्रिशूर ब्युरोमध्येही काम केले. रविवारी सकाळी साडेनऊ वाजता निवासस्थानी तिच्या पार्थिवावर मूळ गावी अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.