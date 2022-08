हमीरपूर उत्तरप्रदेश जिल्ह्यात बुधवारी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये एका विद्यार्थिनीला निर्वस्र करून सहा तरुणांनी क्रौर्याच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या Girl Was Beaten Up Naked In City Forest होत्या. व्हायरल झालेला व्हिडिओ हमीरपूर सदर कोतवाली परिसरातील सिटी फॉरेस्टचा Nirbhaya Like Scandal In Hamirpur आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन अल्पवयीन मुलांसह पाच आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. दोन अल्पवयीन आरोपी वगळता पोलिसांनी अन्य तीन आरोपींना पत्रकार परिषदेत हजर केले. पीडितेचा शोध सुरू असल्याचे एसपींनी सांगितले. विद्यार्थिनीला भेटल्यानंतरच तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला की नाही हे समजेल. पोलिसांनी आरोपींवर गुंडगिरी कायद्यांतर्गत अंतर्गत कारवाई केली police took action against accused under Gangster Act आहे.

एसपी शुभम पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६ ऑगस्टला हा विद्यार्थी एका तरुणासोबत शहरातील जंगलात गेला होता. यादरम्यान काही तरुणांनी तरुणीला पकडून नग्नावस्थेत मारहाण केली. व्हिडिओमध्ये तरुणी दयेची भीक मागत आहे. पोलिस या व्हिडिओचा तपास करत आहेत. असे व्हिडिओ सोशल मीडियावर फॉरवर्ड करू नका. असे व्हिडिओ शेअर करणे कायदेशीर गुन्हा आहे.

मुलीला निर्वस्र करून निर्दयीपणे मारहाण करणारे पाच आरोपी अटकेत, पीडित मुलीचा शोध सुरूच

एसपी म्हणाले की, हमीरपूर पोलिस स्टेशनच्या पोलिसांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत व्हिडिओमध्ये दिसणार्‍या सहा गुन्हेगारांविरुद्ध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. पाच गुन्हेगारांना अटक करून कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. उर्वरित आरोपींपैकी एकाचा पोलिस वेगाने शोध घेत आहेत. त्यानुसार आरोपींमध्ये दोन अल्पवयीन मुलांचाही समावेश आहे. पीडित मुलगी आणि मुलाचा अद्याप शोध लागलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांचा शोध सुरू आहे. विद्यार्थिनीला भेटल्यानंतरच तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला आहे की नाही हे समजेल. एसपीच्या म्हणण्यानुसार, पीडिता शहराबाहेरचीही असू शकते. Nirbhaya Like Scandal In Hamirpur Girl Was Beaten Up Naked In City Forest police took action against the accused under the Gangster Act

