वीरघट्टम (आंध्र प्रदेश ) : नऊ वर्षांच्या मुलीवर विवाहित पुरूषाने बलात्कार ( Girl rape ) केला. डीएसपी जीव्ही कृष्णा राव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील विराघट्टम येथील एका गावातील एक मुलगी संध्याकाळी ७ वाजता बाहेर गेली. त्याच गावातील गौरनायडू वय 48 याने मुलीला जबरदस्तीने पकडून पळ काढला. ( Girl was Raped In Andhra Pradesh )

स्मशानभूमीत केला बलात्कार : तिने आरडाओरडा करताच तिचे तोंड बंद करण्यात आले. त्याने तिला जवळच्या स्मशानभूमीत नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. आरडाओरडा ऐकून आलेल्या स्थानिकांनी आरोपी पळताना पाहिले. तो पुढच्या गावात असल्याचे समजताच त्यांनी त्याला पकडून बेदम मारहाण केली. मुलीला कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले. गंभीर रक्तस्त्राव झाल्याने तिला पलाकोंडा प्रादेशिक रुग्णालयात हलवण्यात आले. एसआय हरिकृष्ण यांनी सांगितले की, गुरु नायडू यांच्यावर पॉक्सोचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तीन वर्षांच्या मुलीवर काकानेच केला बलात्कार : या आधीही 3 जानेवीरी रोजी भोपाळमध्ये ( Bhopal Crime News ) अशीच एक घटना घडली होती.अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच काकानेच बलात्कार केला होता. ( Rape Minor Girl In Bhopal ) मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.( Uncle Rape Minor Girl In Bhopal )

विनयभंगाच्या घटना : राजधानीत मुलांसोबत बलात्कार आणि विनयभंगाच्या घटना वाढत आहेत. ( Bhopal Crime News ) बहुतांश घटनांमध्ये त्यांच्या ओळखीचेच त्यांच्यासोबत अशा घटना घडवत असल्याचे दिसून येत आहे. असाच एक प्रकार भोपाळच्या रतीबाद पोलीस स्टेशन परिसरात ( Ratibad Police Station ) घडला. जिथे निष्पाप मुलीच्या काकानेच तिच्यासोबत बलात्काराची घटना घडवली. ( Rape Minor Girl In Bhopal ) पोलिसात तक्रार दाखल होताच आरोपी फरार झाला. ( Uncle Rape Minor Girl In Bhopal )

मुलीवर बलात्कार केला : ( Ratibad Police Station )रतीबाद पोलिस स्टेशनचे उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह ( Sub Inspector Karmaveer Singh )यांनी सांगितले की, रतीबाद भागात तिच्या काकाने तीन वर्षांच्या मुलीसोबत घृणास्पद कृत्य केले. मुलीने हा प्रकार तिच्या आईला सांगितला, त्यानंतर आई मुलीला घेऊन पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचली. यानंतर पोलिसांनी चाइल्ड हेल्पलाइनच्या माध्यमातून मुलीचे समुपदेशन केले. या घटनेनंतर मुलगी खूप घाबरली होती. परंतु समुपदेशनात मुलीची मोठ्या प्रेमाने विचारपूस करण्यात आली, त्यानंतर आरोपीविरुद्ध बलात्कारासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ( case has been registered against the accuse ) आरोपींना गुन्हा नोंद झाल्याची माहिती समताच तो घरातून पळून गेला आहे.