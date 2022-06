बारामुल्ला: नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) बुधवारी काश्मीरमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकत ( Raids at several places in Kashmir ) आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्राथमिक माहितीनुसार बारामुल्ला येथे छापे टाकण्यात आले.

बारामुल्लामध्ये एनआयएचे छापे.

सध्या छापे टाकण्यात आलेल्या ठिकाणांमध्ये जुने शहर बारामुल्ला येथील जहूर अहमद मल्ला मुलगा बशीर अहमद मल्ला, जो सध्या उधमपूर तुरुंगात आहे, ख्वाजाबाग बारामुल्ला येथील गुलाम मोहम्मद भट यांचा मुलगा मेहराज दीन भट आणि फिरोज अहमद शेख, खालिद शेख, जहूर यांची घरे आहेत. दिवाण कॉलनी निशात येथील गुलाम अहमद शेख यांची शेख मुले, हॉटेल हिल्टन पहलगामचे मालक.

